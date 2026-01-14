ZDA umikajo del osebja: vojaško bazo morajo zapustiti še pred večerom

Katar je potrdil, da je bilo delu osebja naročeno, naj zapusti ameriško vojaško bazo, sta povedala dva diplomatska vira, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu, ki ga pretresajo množični protivladni protesti. Naročili so jim, naj bazo zapustijo pred večero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Razkritje sledi izjavam visokega iranskega uradnika, da je Teheran opozoril sosednje države, ki gostijo ameriške čete, da bo v primeru napada ZDA napadel ameriške oporišča.
Al Udeid, največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, je od Irana čez Perzijski zaliv oddaljena približno 190 kilometrov. Junija lani je bila tarča povračilnih napadov Irana, ki je izvedel povračilne ukrepe zaradi ameriškega bombardiranja iranskih jedrskih objektov. Iranske rakete so prestregli, napad pa po podatkih tako Katarja kot ZDA ni zahteval žrtev in škode.
Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da iranski junijski napad na ameriško oporišče v Katarju kaže na iransko sposobnost odziva.
K "povečani previdnosti" je zaposlene pozvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji. Potem ko je Washington zagrozil z odgovorom na vladno zatiranje protestov v Iranu, je svojemu osebju sporočilo, naj ravna previdno in se izogiba vojaškim objektom.
Spričo napetosti v regiji je ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji svojemu osebju svetovalo, naj bo bolj previdno in omeji nenujna potovanja na kakršne koli vojaške objekte v regiji. Kot je veleposlaništvo zapisalo na svoji spletni strani, enako priporočajo tudi drugim ameriškim državljanom v Savdski Arabiji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.