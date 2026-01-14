ZDA umikajo del osebja: vojaško bazo morajo zapustiti še pred večerom

Katar je potrdil, da je bilo delu osebja naročeno, naj zapusti ameriško vojaško bazo, sta povedala dva diplomatska vira, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu, ki ga pretresajo množični protivladni protesti. Naročili so jim, naj bazo zapustijo pred večero, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razkritje sledi izjavam visokega iranskega uradnika, da je Teheran opozoril sosednje države, ki gostijo ameriške čete, da bo v primeru napada ZDA napadel ameriške oporišča.

Donald Trump FOTO: Profimedia

Al Udeid, največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, je od Irana čez Perzijski zaliv oddaljena približno 190 kilometrov. Junija lani je bila tarča povračilnih napadov Irana, ki je izvedel povračilne ukrepe zaradi ameriškega bombardiranja iranskih jedrskih objektov. Iranske rakete so prestregli, napad pa po podatkih tako Katarja kot ZDA ni zahteval žrtev in škode. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da iranski junijski napad na ameriško oporišče v Katarju kaže na iransko sposobnost odziva.