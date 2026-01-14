Naslovnica
Tujina

ZDA umikajo del osebja: vojaško bazo morajo zapustiti še pred večerom

14. 01. 2026 17.11

Avtor:
STA M.P.
Ameriška vojaška baza v Katarju

Združene države iz svoje vojaške baze Al Udeid v Katarju zaradi povečanih napetosti v regiji in po tem, ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu umikajo del osebja. Iran je namreč sosednje države, ki gostijo ameriške sile, posvaril, da bo v primeru posredovanja ZDA napadel ameriška oporišča, poročajo tuje tiskovne agencije, ki se sklicujejo na diplomatske vire.

Katar je potrdil, da je bilo delu osebja naročeno, naj zapusti ameriško vojaško bazo, sta povedala dva diplomatska vira, potem ko je Washington zagrozil z intervencijo v Iranu, ki ga pretresajo množični protivladni protesti. Naročili so jim, naj bazo zapustijo pred večero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Razkritje sledi izjavam visokega iranskega uradnika, da je Teheran opozoril sosednje države, ki gostijo ameriške čete, da bo v primeru napada ZDA napadel ameriške oporišča.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Al Udeid, največja ameriška vojaška baza na Bližnjem vzhodu, je od Irana čez Perzijski zaliv oddaljena približno 190 kilometrov. Junija lani je bila tarča povračilnih napadov Irana, ki je izvedel povračilne ukrepe zaradi ameriškega bombardiranja iranskih jedrskih objektov. Iranske rakete so prestregli, napad pa po podatkih tako Katarja kot ZDA ni zahteval žrtev in škode.

Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja je opozoril, da iranski junijski napad na ameriško oporišče v Katarju kaže na iransko sposobnost odziva.

Preberi še Koraki do spremembe režima: načrt izgnanega princa

K "povečani previdnosti" je zaposlene pozvalo tudi ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji. Potem ko je Washington zagrozil z odgovorom na vladno zatiranje protestov v Iranu, je svojemu osebju sporočilo, naj ravna previdno in se izogiba vojaškim objektom.

Spričo napetosti v regiji je ameriško veleposlaništvo v Savdski Arabiji svojemu osebju svetovalo, naj bo bolj previdno in omeji nenujna potovanja na kakršne koli vojaške objekte v regiji. Kot je veleposlaništvo zapisalo na svoji spletni strani, enako priporočajo tudi drugim ameriškim državljanom v Savdski Arabiji.

Veščec
14. 01. 2026 18.27
rep med noge,pa gasa do pasa,pa to
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
14. 01. 2026 18.33
Zakaj bi bili pa lahke tarče? Saj bodo prišli nazaj. Samo da sterajo bradonje iz Irana
Odgovori
0 0
Huki
14. 01. 2026 18.23
V roku 24 ur bo napad na Iran?
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
14. 01. 2026 18.23
800+vojaških baz imajo ZDA po celem svetu, da držijo vse na povodcu. Kdor ni priden jih pa faše.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
14. 01. 2026 18.13
Teliček se povsod meša
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
