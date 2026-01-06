Naslovnica
ZDA umikajo obtožbe proti Maduru za vodenje narkokartela

06. 01. 2026 19.18

Avtor:
M.V.
Madura in ženo prepeljali v New York

Ameriško ministrstvo za pravosodje je opustilo ključno in kontroverzno obtožbo, ki jo Trumpova administracija že leta uporablja proti venezuelskemu predsedniku Nicolásu Maduru, in sicer, da je vodja mamilarske združbe, znane kot Cartel de los Soles. Kaže, da kartel v resnici sploh ni obstajal.

Obtožba je bila osnova za obtožnico iz leta 2020 in je služila kot utemeljitev, da je bila skupina razglašena za teroristično organizacijo, najprej s strani finančnega ministrstva leta 2025, nato pa še s strani zunanjega ministrstva pod vodstvom Marca Rubia, piše The New York Times.

Strokovnjaki sicer že dolgo opozarjajo, da Cartel de los Soles ni resnična organizacija, temveč pogovorni izraz, ki so ga venezuelski mediji skovali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja za opis koruptivnih uradnikov, ki služijo denar s trgovino z drogami.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro
FOTO: AP

Zdi se, da je ministrstvo za pravosodje to dejstvo zdaj sprejelo in v soboto po Madurovem prijetju objavilo spremenjeno obtožnico, ki tiho popravlja prejšnje obtožbe, piše ameriški časnik.

Čeprav tožilstvo še vedno obtožuje Madura sodelovanja v zaroti za preprodajo drog, je opustilo trditev, da je Cartel de los Soles formalna, hierarhična skupina. Revidirana obtožnica zdaj omenja "sistem pokroviteljstva" in "kulturo korupcije", ki jo poganja denar od drog.

Sprememba je najbolj očitna v številkah: medtem ko je stara obtožnica Cartel de los Soles omenjala 32-krat in opisovala Madura kot njegovega vodjo, ga nova omenja le dvakrat. Nova različica trdi, da je Maduro, tako kot njegov predhodnik Hugo Chávez, sodeloval pri vzdrževanju in zaščiti tega koruptivnega sistema.

"Dobiček od preprodaje drog in zaščite partnerjev v preprodaji drog se steka h koruptivnim nižjim in srednjim civilnim, vojaškim in obveščevalnim uradnikom, ki delujejo v sistemu pokroviteljstva, ki ga nadzorujejo tisti na vrhu – imenovanem Cartel de los Soles ali Kartel sonc, kar se nanaša na sončne oznake, pripete na uniforme visokih venezuelskih vojaških uradnikov," pojasnjuje nova obtožnica.

maduro narkokartel obtožnica zda

ZDA naj bi nadzirale prekinitev ognja in podprle večnacionalne sile v Ukrajini

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nightingale
06. 01. 2026 19.51
Seveda so opustili, ta obtožba je bila le dimna zavesa za javnost. Sicer pa odlično scenirano...
Odgovori
0 0
kovanec
06. 01. 2026 19.45
Maduro, kot vse kaže, bo v kratkem doma. To je bila prefinjena demonstracija akcije kot predstava za javnost. Scenarij je vsaj že nekaj časa znan. Trije veliki so se v zakulisju dogovorili kako bo svet zgledal po novem. EU kot kaže je spet izvisela.
Odgovori
+2
3 1
macolagobec
06. 01. 2026 19.49
Ne bit tolk pesimističen, no.
Odgovori
0 0
anatomija
06. 01. 2026 19.39
A sedaj mu bodo sodili , ker ima Venezuela zaloge nafte . Gotovo mu bodo krivdo dokazali in ga obsodili
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
