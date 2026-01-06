ZDA umikajo obtožbe proti Maduru za vodenje narkokartela

Strokovnjaki sicer že dolgo opozarjajo, da Cartel de los Soles ni resnična organizacija, temveč pogovorni izraz, ki so ga venezuelski mediji skovali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja za opis koruptivnih uradnikov, ki služijo denar s trgovino z drogami.

Obtožba je bila osnova za obtožnico iz leta 2020 in je služila kot utemeljitev, da je bila skupina razglašena za teroristično organizacijo, najprej s strani finančnega ministrstva leta 2025, nato pa še s strani zunanjega ministrstva pod vodstvom Marca Rubia , piše The New York Times .

Zdi se, da je ministrstvo za pravosodje to dejstvo zdaj sprejelo in v soboto po Madurovem prijetju objavilo spremenjeno obtožnico, ki tiho popravlja prejšnje obtožbe, piše ameriški časnik.

Čeprav tožilstvo še vedno obtožuje Madura sodelovanja v zaroti za preprodajo drog, je opustilo trditev, da je Cartel de los Soles formalna, hierarhična skupina. Revidirana obtožnica zdaj omenja "sistem pokroviteljstva" in "kulturo korupcije", ki jo poganja denar od drog.

Sprememba je najbolj očitna v številkah: medtem ko je stara obtožnica Cartel de los Soles omenjala 32-krat in opisovala Madura kot njegovega vodjo, ga nova omenja le dvakrat. Nova različica trdi, da je Maduro, tako kot njegov predhodnik Hugo Chávez, sodeloval pri vzdrževanju in zaščiti tega koruptivnega sistema.

"Dobiček od preprodaje drog in zaščite partnerjev v preprodaji drog se steka h koruptivnim nižjim in srednjim civilnim, vojaškim in obveščevalnim uradnikom, ki delujejo v sistemu pokroviteljstva, ki ga nadzorujejo tisti na vrhu – imenovanem Cartel de los Soles ali Kartel sonc, kar se nanaša na sončne oznake, pripete na uniforme visokih venezuelskih vojaških uradnikov," pojasnjuje nova obtožnica.