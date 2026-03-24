ZDA umikajo vojake iz Iraka, Nato že odšel

Iraški uporniki so konec tedna sporočili, da so z Američani dosegli dogovor o umiku vseh ameriških čet z območij pod nadzorom iraške vlade. To je v nedeljo potrdila tudi iraška vlada. Iraško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zadnji kontingent ameriških svetovalcev zapustil letalsko oporišče al-Asad v provinci Anbar v zahodnem Iraku, kjer so bile več kot dve desetletji nameščene ameriške čete, navaja CNN.
Ameriške sile, nameščene v omenjeni bazi, so bile v preteklih letih večkrat tarča napadov Irana in iraških upornikov.
Irak je v nedeljo sporočil, da imajo njegove oborožene sile v vseh vejah dovolj zmogljivosti za zavarovanje države in da se bo prihodnje sodelovanje z ZDA osredotočilo na usposabljanje, nabavo opreme, skupne vaje in operativno usklajevanje v okviru dvostranskih sporazumov. Iraška vlada je sicer ZDA pozvala k umiku že leta 2023.
Umik ZDA bi lahko okrepil položaj vlade v pogajanjih o razorožitvi oboroženih skupin, saj so nekatere milice, ki jih podpira Iran, navajale ameriško prisotnost kot agrument za nadaljevanje bojevanja. Milice, kot sta Kataib Hezbollah in Harakat al-Nujaba, ki sta med najmočnejšimi oboroženimi skupinami v Iraku in so jih ZDA označile za "teroristične entitete", so zavrnile razorožitev. Dejale so, da bodo orožje predale šele, ko bo Irak dosegel polno suverenost, vključno z umikom tujih sil iz Iraka.
Ameriške sile medtem ostajajo na letalski bazi Harir v provinci Erbil v regiji Kurdistan. Iraška centralna vlada nima popolnega nadzora nad kurdsko regijo na severu Iraka, ki ima svojo vlado, parlament in tudi varnostne sile.
Prisotnost ameriških vojakov v Iraku je od invazije leta 2003 močno nihala. Na vrhuncu so imele ZDA v Iraku 170.000 vojakov. Leta 2011 je predsednik Barack Obama umaknil ameriške sile iz države. Leta 2014 pa je bilo na zahtevo iraške vlade, ki je zaprosila za pomoč ZDA v boju proti IS, v Irak napotenih približno 5000 vojakov.
Nato že odšel
"Rad bi se zahvalil Republiki Irak in vsem zaveznikom, ki so pomagali pri varni preselitvi osebja Nata iz Iraka," je v izjavi dejal general ameriških letalskih sil Alexus Grynkewich, vrhovni poveljnik zavezniških sil Nata v Evropi.
V izjavi so navedli, da je misija "vse svoje osebje" iz Bližnjega vzhoda premestila v Evropo. Uradnik Nata, ki je želel ostati anonimen, je dejal, da gre za "nekaj sto" vojakov. V zadnjih dneh je več držav, vključno s Poljsko, Španijo in Hrvaško, napovedalo umik vojakov z Bližnjega vzhoda, pri čemer so kot razlog navedle konflikt v Iranu in širši regiji Perzijskega zaliva.
Nato je sporočil, da se bo njegova misija nadaljevala iz vojaškega poveljstva v Neaplju v Italiji, poroča Reuters. Misija nima bojne vloge. Osredotoča se na svetovanje iraškim varnostnim silam in pomoč pri krepitvi njihovih zmogljivosti, so sporočili iz Nata.
"Rad bi se zahvalil tudi predanim moškim in ženskam v misiji Nata v Iraku, ki so v tem obdobju nadaljevali svojo misijo. So pravi profesionalci," je dejal Grynkewich.
Slovenija je svoje delovanje v misiji 'Neomajana odločenost' v Iraku zaključila s sklepom vlade junija 2025.
