ZDA umikajo vojake iz Iraka, Nato že odšel

Iraški uporniki so konec tedna sporočili, da so z Američani dosegli dogovor o umiku vseh ameriških čet z območij pod nadzorom iraške vlade. To je v nedeljo potrdila tudi iraška vlada. Iraško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je zadnji kontingent ameriških svetovalcev zapustil letalsko oporišče al-Asad v provinci Anbar v zahodnem Iraku, kjer so bile več kot dve desetletji nameščene ameriške čete, navaja CNN .

Ameriške sile, nameščene v omenjeni bazi, so bile v preteklih letih večkrat tarča napadov Irana in iraških upornikov.

Irak je v nedeljo sporočil, da imajo njegove oborožene sile v vseh vejah dovolj zmogljivosti za zavarovanje države in da se bo prihodnje sodelovanje z ZDA osredotočilo na usposabljanje, nabavo opreme, skupne vaje in operativno usklajevanje v okviru dvostranskih sporazumov. Iraška vlada je sicer ZDA pozvala k umiku že leta 2023.

Umik ZDA bi lahko okrepil položaj vlade v pogajanjih o razorožitvi oboroženih skupin, saj so nekatere milice, ki jih podpira Iran, navajale ameriško prisotnost kot agrument za nadaljevanje bojevanja. Milice, kot sta Kataib Hezbollah in Harakat al-Nujaba, ki sta med najmočnejšimi oboroženimi skupinami v Iraku in so jih ZDA označile za "teroristične entitete", so zavrnile razorožitev. Dejale so, da bodo orožje predale šele, ko bo Irak dosegel polno suverenost, vključno z umikom tujih sil iz Iraka.

Ameriške sile medtem ostajajo na letalski bazi Harir v provinci Erbil v regiji Kurdistan. Iraška centralna vlada nima popolnega nadzora nad kurdsko regijo na severu Iraka, ki ima svojo vlado, parlament in tudi varnostne sile.

Prisotnost ameriških vojakov v Iraku je od invazije leta 2003 močno nihala. Na vrhuncu so imele ZDA v Iraku 170.000 vojakov. Leta 2011 je predsednik Barack Obama umaknil ameriške sile iz države. Leta 2014 pa je bilo na zahtevo iraške vlade, ki je zaprosila za pomoč ZDA v boju proti IS, v Irak napotenih približno 5000 vojakov.