ZDA upajo, da bodo BiH potegnile 'z roba prepada'

Chollet je zato voditeljem v BiH predal Blinkenovo pismo, v katerem je ta poudaril, da je mir v BiH prednostna naloga administracije. " To je vprašanje, s katerim so mnogi ljudje v tej administraciji, vključno s predsednikom Bidenom, močno povezani in ga dojemajo zelo osebno, " je dejal. Biden je kot senator podpiral ameriško vojaško pomoč Bošnjakom, ko so ZDA vojaško posredovale, je bil Blinken član Sveta za nacionalno varnost, Samantha Power , ki je zdaj vodja Ameriške agencije za mednarodni razvoj, je bila med vojno novinarka, ki je poročala iz Sarajeva. Chollet je bil pomočnik ameriškega odposlanca Richarda Holbrooka in je tudi napisal knjigo o pogajanjih v Daytonu.

Dodik, glavna tarča te grožnje, je sicer izjavil, da ga sankcije ne skrbijo, vendar Chollet verjame, da imajo lahko vpliv na njegova dejanja. "Mislim, da smo že večkrat videli dokaze za to, da je naš vzvod v obliki sankcij lahko učinkovit," je dejal. Tudi diplomati, ki so nedavno obiskali Banjaluko, so povedali, da v krogih okoli Dodika vlada nelagodje zaradi morebitnega vpliva ameriških sankcij.

Glede možnosti okrepitve mednarodne vojaške prisotnosti v BiH, kjer je zdaj le nekaj sto evropskih vojakov, je Chollet dejal, da ne želi prehitevati dogodkov. Dodal pa je, da preučujejo vse možnosti.

"Mislim, da bi morali Dodikovo secesionistično grožnjo jemati zelo resno. Takšne cilje naznanja že vrsto let, tako da to ni kar padlo z vedrega neba. Veliko večje vprašanje je, ali mu bodo ljudje v Republiki Srbski sledili. Eno je vpletati se v nacionalistično retoriko, drugo pa je dejansko pobrati orožje," pa je za Guardian opozorila Jelena Subotić, profesorica politologije na državni univerzi v Georgii.

Ameriški senator Blinkena prosi: Uporabite tako diplomacijo kot sankcije

Tudi ameriški senator Charles Grassley je na Blinkena naslovil pismo, v katerem ga poziva k odločnejšemu ukrepanju ZDA v BiH, ki bi "moralo vključevati sankcije".

Kot poroča Al Jazeera, je Grassley, senator iz ameriške zvezne države Iowa, pismo napisal po pogovoru z zunanjo ministrico BiH Bisero Turković, ki se mudi na obisku v ZDA. "Danes sem se srečal z ministrico za zunanje zadeve BiH Bisero Turković. Name je naredila močan vtis, kar se tiče resnosti stopnjevanja situacije, ki grozi, da bo ponovno odprla stare rane in sovražnost," piše na začetku pisma.

Grassley je Blinkena spomnil, da Dodik grozi z odcepitvijo srbske vojske, sodišč in davčnega sistema. "Pozivam administracijo, da uporabi vsa orodja, ki jih ima na voljo, vključno z diplomacijo in sankcijami, da prepreči poslabšanje razmer v BiH," je dodal.

"Številni prebivalci Iowe so prišli v našo državo kot begunci, ki so prestali nepredstavljivo trpljenje, ki je bilo rezultat vojne in genocida v Bosni in Hercegovini. Ne smemo dovoliti, da se to ponovi," je še pozval Grassley in zagotovil, da je tudi sam pripravljen narediti vse, kar je v njegovi moči, da ohrani mir in ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine.