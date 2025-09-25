Svetli način
Tujina

ZDA uradno znižale carine na uvoz avtomobilov iz EU na 15 odstotkov

Washington / Bruselj, 25. 09. 2025 17.58 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , Ti.Š.
ZDA so, skladno z okvirnim trgovinskim dogovorom med Washingtonom in Brusljem, znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s 27,5 na 15 odstotkov, izhaja iz obvestila, objavljenega v ameriškem zveznem registru. Nižja carinska stopnja velja retroatkivno od 1. avgusta.

ZDA so znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s 27,5 na 15 odstotkov. FOTO: Shutterstock
Znižanje carinske stopnje na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov so že pozdravili v Berlinu. Znižanje pomeni, da lahko proizvajalci avtomobilov načrtujejo bolj zanesljivo, je ocenila nemška gospodarska ministrica Katherina Reiche. Je pa opozorila, da carine še naprej predstavljajo "znatno breme" za proizvajalce in dobavitelje.

EU in ZDA sta konec julija dosegli okvirni trgovinski dogovor, na podlagi katerega so 7. avgusta na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA začele veljati 15-odstotne carine.

Evropska komisija se je na drugi strani zavezala k odpravi carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in zagotovitev prednostnega dostopa za ameriško kmetijsko blago, kot so določeni mlečni izdelki, sadje in zelenjava, ter morski sadeži do evropskega trga.

Ob objavi podrobnosti sporazuma so avgusta pojasnili tudi, da bodo ZDA, ko bo Bruselj sprejel predlog pravne podlage za uvedbo te zaveze, znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s trenutnih 27,5 na 15 odstotkov.

Skladno z okvirnim dogovorom od 1. septembra veljajo tudi izjeme od 15-odstotne splošne stopnje, med drugim za letala in letalske dele, generična zdravila in njihove sestavine ter kemične predhodne sestavine.

ZDA bodo za te proizvode zaračunavale tako imenovano uvozno dajatev za države z največjimi ugodnostmi, ki po navedbah Bruslja znašajo nič odstotkov oziroma so blizu ničelne stopnje.

carine ZDA EU uvoz avtomobili
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
25. 09. 2025 18.59
ja v zameno pa groznje ce se ne bo kupovalo do zadnjega soda ameriske nafte. ne rabim usa, ne rabim trumpa. kupoval bom kjer bom hotel in od kogar bom hotel .
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
25. 09. 2025 18.31
In da EU varnostni standardi ne bodo zavezujoči za avte iz ZDA?
ODGOVORI
0 0
landrick landrick
25. 09. 2025 18.29
+5
Voluhar ameriški, ki diktira ukaze Evropi!
ODGOVORI
5 0
marker1
25. 09. 2025 18.51
+1
ZDA so nastale iz priseljencev evropskih držav.
ODGOVORI
1 0
ISSN 1581-3711
