ZDA uradno znižale carine na uvoz avtomobilov iz EU na 15 odstotkov

ZDA so znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s 27,5 na 15 odstotkov.

Znižanje carinske stopnje na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov so že pozdravili v Berlinu. Znižanje pomeni, da lahko proizvajalci avtomobilov načrtujejo bolj zanesljivo, je ocenila nemška gospodarska ministrica Katherina Reiche. Je pa opozorila, da carine še naprej predstavljajo "znatno breme" za proizvajalce in dobavitelje.

EU in ZDA sta konec julija dosegli okvirni trgovinski dogovor, na podlagi katerega so 7. avgusta na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA začele veljati 15-odstotne carine.

Evropska komisija se je na drugi strani zavezala k odpravi carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in zagotovitev prednostnega dostopa za ameriško kmetijsko blago, kot so določeni mlečni izdelki, sadje in zelenjava, ter morski sadeži do evropskega trga.

Ob objavi podrobnosti sporazuma so avgusta pojasnili tudi, da bodo ZDA, ko bo Bruselj sprejel predlog pravne podlage za uvedbo te zaveze, znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s trenutnih 27,5 na 15 odstotkov.