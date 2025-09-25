ZDA uradno znižale carine na uvoz avtomobilov iz EU na 15 odstotkov

EU in ZDA sta konec julija dosegli okvirni trgovinski dogovor, na podlagi katerega so 7. avgusta na uvoz velike večine blaga iz EU v ZDA začele veljati 15-odstotne carine.
Evropska komisija se je na drugi strani zavezala k odpravi carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in zagotovitev prednostnega dostopa za ameriško kmetijsko blago, kot so določeni mlečni izdelki, sadje in zelenjava, ter morski sadeži do evropskega trga.
Ob objavi podrobnosti sporazuma so avgusta pojasnili tudi, da bodo ZDA, ko bo Bruselj sprejel predlog pravne podlage za uvedbo te zaveze, znižale carine na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov iz EU s trenutnih 27,5 na 15 odstotkov.
Skladno z okvirnim dogovorom od 1. septembra veljajo tudi izjeme od 15-odstotne splošne stopnje, med drugim za letala in letalske dele, generična zdravila in njihove sestavine ter kemične predhodne sestavine.
ZDA bodo za te proizvode zaračunavale tako imenovano uvozno dajatev za države z največjimi ugodnostmi, ki po navedbah Bruslja znašajo nič odstotkov oziroma so blizu ničelne stopnje.
