ZDA ustavile deljenje obveščevalnih podatkov z Ukrajino

John Ratcliffe je danes v pogovoru za televizijsko mrežo Fox potrdil, da trenutno velja premor v podpori na vojaškem in obveščevalnem področju. Hkrati je Ukrajini dal upanje, da gre za začasni premor in da bodo ZDA znova sodelovale z Ukrajino.

Mike Waltz, ki je potrdil prekinitev deljenja podatkov, je ločeno novinarjem dejal, da so ZDA naredile korak nazaj, se ustavile in preučujejo vse vidike tega odnosa. Kot je dodal, bo ameriški predsednik Donald Trump temeljito preučil možnost odprave tega premora, če se bodo organizirala mirovna pogajanja in če bo Kijev pripravljen predlagati ukrepe za krepitev zaupanja.