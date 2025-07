Velik udarec za Kijev: ZDA ustavljajo pošiljke raket za Patriot

Pentagon je ustavil pošiljke nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino, saj jih skrbi, da so se zaloge tega ameriškega orožja doma preveč zmanjšale, je poročanje več medijev potrdila Bela hiša. Med drugim so ustavljene pošiljke raket za protiletalske sisteme Patriot, ki so za Ukrajino ključni pri obrambi pred ruskimi zračnimi napadi. Ameriška odločitev bo za Kijev pomenila precejšnji udarec.

Odločitev je sprejel pomočnik obrambnega ministra za politične zadeve Elbridge Colby, potem ko so opravili pregled zalog streliva in jih je zaskrbelo, da se zaloge raket za zračno obrambo, topniških granat in natančnega streliva zmanjšujejo, je ob sklicevanju na več neimenovanih uradnikov med drugim poročal Politico.

ZDA so ustavile pošiljke raket za protiletalski sistem Patriot FOTO: AP icon-expand

Odločitev za zaustavitev pomoči, ki je bila določena v času vlade demokratskega predsednika Joeja Bidna, naj bi bila sprejeta že prejšnji mesec, vendar je začela veljati šele zdaj, prav v času, ko se Ukrajina sooča z največjimi ruskimi zračnimi napadi doslej. Bela hiša je Colbyjevo odločitev potrdila. Kot je sporočila tiskovna predstavnica Anna Kelly, so jo po pregledu ameriške vojaške podpore in pomoči drugim državam po svetu sprejeli zato, da bi na prvo mesto postavili ameriške interese. "Moč ameriških oboroženih sil ostaja nesporna – vprašajte Iran," je dejala Kelly, pri čemer je imela v mislih nedavne ameriške napade na iranske jedrske objekte, ki jih v Washingtonu označujejo za velik uspeh.

Tudi rakete za Patriot

Po navedbah ameriških medijev so ZDA med drugim ustavile pošiljke raket za protiletalski sistem Patriot in raket Hellfire. Zlasti sistemi Patriot so za Ukrajino ključni pri obrambi pred ruskimi zračnimi napadi.

Sistemi Patriot so ključni pri protizračni obrambi FOTO: AP icon-expand

O njih sta na nedavnem vrhu Nata v Haagu govorila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump, pri čemer je drugi prvemu dal nejasen odgovor glede dobave dodatnih sistemov. "Bomo videli, če jih lahko damo kaj na voljo," je takrat dejal Trump in dodal, da je sisteme Patriot zelo težko dobiti.

Patriot in Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand

Pozornost preusmerjena na Bližnji vzhod

Zelenski je v pogovoru za ameriško televizijo ABC že sredi junija dejal, da bo Trumpova vlada okrog 20.000 raket za boj proti dronom, ki so bile predvidene za Ukrajino, preusmerila na Bližnji vzhod za zaščito lastnih sil.

Pošiljka orožja iz ZDA (slika je simbolična) FOTO: AP icon-expand

Wall Street Journal je še pred tem poročal, da je Pentagon odobril preusmeritev protiletalske tehnologije, ki jo Ukrajina uporablja za sestrelitev ruskih brezpilotnih letalnikov. V Pentagonu takrat še niso želeli potrditi, da bi bila pomoč za Ukrajino preusmerjena.

Velik udarec za Kijev

ZDA so sicer od začetka ruske agresije Ukrajini zagotovile že za več deset milijard dolarjev vojaške pomoči. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP bo odločitev verjetno velik udarec za Kijev, ki naj bi za obrambo lani porabil več kot 60 milijard dolarjev, a je v primerjavi z Rusijo po oceni Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) še vedno v slabšem položaju.

Rusija nadzira že petino ukrajinskega ozemlja

Ruska vojska sicer trenutno nadzira približno 19 odstotkov mednarodno priznanega ozemlja Ukrajine. To vključuje tudi več kot 70 odstotkov ozemlja regij Doneck, Herson in Zaporožje ter manjše območje v regijah Harkov, Sumi in Dnipropetrovsk, navaja tiskovna agencija Reuters. Včeraj pa je tamkajšnji proruski guverner Leonid Pasečnik sporočil, da je Rusija prevzela nadzor tudi nad celotno regijo Lugansk na vzhodu Ukrajine. Moskva in Kijev se na njegove trditve še nista odzvala.

Na fronti v Lugansku FOTO: AP icon-expand