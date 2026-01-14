Naslovnica
Tujina

ZDA ustavljajo izdajanje določenih vizumov za prebivalce iz 75 držav

Washington, 14. 01. 2026 19.53

Avtor:
A.K. STA
Ameriški vizum

Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Tommy Pigott je sporočil, da ZDA začasno ustavljajo izdajanje vizumov za priseljence iz 75 držav. Pigott je dejal, da vlada s tem končuje zlorabo ameriškega sistema priseljevanja za tiste, ki bi izkoriščali bogastvo ameriškega ljudstva.

Zamrznjeno naj bi bilo izdajanje določenih vizumov, in ni povsem jasno za kaj točno gre, saj se vizumi izdajajo obiskovalcem za določen čas, ne pa za namen priseljevanja v ZDA.

Obstajajo vizumi, ki lahko kasneje ob izpolnitvi številnih pogojev služijo kot podlaga za pridobitev stalnega bivališča in kasneje državljanstva ZDA - na primer vizum za visoko usposobljene delavce H-1B, vendar vizum sam po sebi tega ne zagotavlja.

Ukrep tako naj ne bi veljal za turistične in poslovne vizume, na primer za obiskovalce svetovnega prvenstva v nogometu tudi iz 75 držav, ki bo letos poleti v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Letališče v ZDA
Letališče v ZDA
FOTO: AP

ZDA so že doslej zavračale izdajo vizumov osebam za katere so sumili, da bodo ostali v ZDA in postali breme za socialni sistem, vendar tega niso počeli na podlagi državljanstva, ampak so posameznike ocenjevali vsakega posebej.

"Obravnavanje vizumov za priseljence iz teh 75 držav bo začasno ustavljeno, medtem ko bo zunanje ministrstvo ponovno ocenilo postopke obravnavanja imigracijskih vlog, da bi preprečilo vstop tujih državljanov, ki bi izkoriščali socialno pomoč in javne ugodnosti," je dejal Pigott.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na omrežju X posebej objavila, da bo med prizadetimi državami tudi Somalija, ki je trenutno v središču sporov okrog posredovanja agentov vlade predsednika Donalda Trumpa v Minneapolisu, kjer živi okrog 80.000 ljudi somalijskega izvora.

State Department ni takoj objavil celotnega seznama držav, vendar pa je televizija Fox News poleg Somalije navedla, da ukrep med drugim zajema Brazilijo, Egipt, Tajsko, Rusijo, Afganistan, Iran, Irak, Nigerijo, Jemen, Albanijo, Alžirijo, Antigvo in Barbudo, Armenijo, Azerbajdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Belorusijo, Belize, Butan in Bosno in Hercegovino.

State Department je v ponedeljek sporočil, da je Trumpova vlada doslej v letu dni preklicala več kot 100.000 vizumov, kar je rekord. Ministrstvo za domovinsko varnost pa je prejšnji mesec sporočilo, da je Trumpova vlada doslej v letu dni izgnala več kot 605.000 ljudi, 2,5 milijona drugih pa je odšlo prostovoljno.

viza zda

ZDA umikajo del osebja: vojaško bazo morajo zapustiti še pred večerom

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
14. 01. 2026 20.10
tej jenkiji so totalno zblazneli, kot divjaki , kdo si sploh še želi v to vuko j....o
Odgovori
0 0
sabro4
14. 01. 2026 20.10
da jim propade ta mondial, da jim vsi pokažemo prstenjak, to je enkratna priložnost, pa da vidim dobiček VS stroški
Odgovori
0 0
vlahov
14. 01. 2026 20.09
Pravilno. 1.2. bo pa ukinj denar za demokratske države , ki ne - nočejo posredovati podatkov , komu plačujejo zdravstvo in ostalo..... Vrednost pol triljona.
Odgovori
0 0
