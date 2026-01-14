ZDA ustavljajo izdajanje določenih vizumov za prebivalce iz 75 držav

Zamrznjeno naj bi bilo izdajanje določenih vizumov, in ni povsem jasno za kaj točno gre, saj se vizumi izdajajo obiskovalcem za določen čas, ne pa za namen priseljevanja v ZDA.
Obstajajo vizumi, ki lahko kasneje ob izpolnitvi številnih pogojev služijo kot podlaga za pridobitev stalnega bivališča in kasneje državljanstva ZDA - na primer vizum za visoko usposobljene delavce H-1B, vendar vizum sam po sebi tega ne zagotavlja.
Ukrep tako naj ne bi veljal za turistične in poslovne vizume, na primer za obiskovalce svetovnega prvenstva v nogometu tudi iz 75 držav, ki bo letos poleti v ZDA, Kanadi in Mehiki.
ZDA so že doslej zavračale izdajo vizumov osebam za katere so sumili, da bodo ostali v ZDA in postali breme za socialni sistem, vendar tega niso počeli na podlagi državljanstva, ampak so posameznike ocenjevali vsakega posebej.
"Obravnavanje vizumov za priseljence iz teh 75 držav bo začasno ustavljeno, medtem ko bo zunanje ministrstvo ponovno ocenilo postopke obravnavanja imigracijskih vlog, da bi preprečilo vstop tujih državljanov, ki bi izkoriščali socialno pomoč in javne ugodnosti," je dejal Pigott.
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na omrežju X posebej objavila, da bo med prizadetimi državami tudi Somalija, ki je trenutno v središču sporov okrog posredovanja agentov vlade predsednika Donalda Trumpa v Minneapolisu, kjer živi okrog 80.000 ljudi somalijskega izvora.
State Department ni takoj objavil celotnega seznama držav, vendar pa je televizija Fox News poleg Somalije navedla, da ukrep med drugim zajema Brazilijo, Egipt, Tajsko, Rusijo, Afganistan, Iran, Irak, Nigerijo, Jemen, Albanijo, Alžirijo, Antigvo in Barbudo, Armenijo, Azerbajdžan, Bahame, Bangladeš, Barbados, Belorusijo, Belize, Butan in Bosno in Hercegovino.
State Department je v ponedeljek sporočil, da je Trumpova vlada doslej v letu dni preklicala več kot 100.000 vizumov, kar je rekord. Ministrstvo za domovinsko varnost pa je prejšnji mesec sporočilo, da je Trumpova vlada doslej v letu dni izgnala več kot 605.000 ljudi, 2,5 milijona drugih pa je odšlo prostovoljno.
