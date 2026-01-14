ZDA ustavljajo izdajanje določenih vizumov za prebivalce iz 75 držav

Zamrznjeno naj bi bilo izdajanje določenih vizumov, in ni povsem jasno za kaj točno gre, saj se vizumi izdajajo obiskovalcem za določen čas, ne pa za namen priseljevanja v ZDA.

Obstajajo vizumi, ki lahko kasneje ob izpolnitvi številnih pogojev služijo kot podlaga za pridobitev stalnega bivališča in kasneje državljanstva ZDA - na primer vizum za visoko usposobljene delavce H-1B, vendar vizum sam po sebi tega ne zagotavlja.

Ukrep tako naj ne bi veljal za turistične in poslovne vizume, na primer za obiskovalce svetovnega prvenstva v nogometu tudi iz 75 držav, ki bo letos poleti v ZDA, Kanadi in Mehiki.