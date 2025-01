ZDA naj bi ustavile pomoč Ukrajini

Marco Rubio je izdal smernice vsem diplomatskim in konzularnim predstavništvom. Te zahtevajo, da uslužbenci oddelkov izdajo "ukaz o prekinitvi za skoraj vse obstoječe dodelitve tuje pomoči. Določila ukaza so že stopila v veljavo, poroča Politico, ki je pridobil dokument. Zdi se, da gre odločitev celo dlje od nedavnega izvršilnega ukaza predsednika Donalda Trumpa, ki je ministrstvu naročil, naj za 90 dni prekine dodelitev tuje pomoči, dokler ga ne pregleda minister. Iz predsednikovega ukaza ni bilo jasno, ali bo to vplivalo na že dodeljena sredstva ali pomoč Ukrajini.

Kljub temu dokument, po poročanju spletnega časnika, pušča prostor za interpretacijo in vsebuje nekatere izjeme. Določa, da se bo vojaško financiranje Egipta in Izraela nadaljevalo ter dovoljuje nujno pomoč v hrani in "upravičene stroške, nastale pred datumom tega" navodila "v okviru obstoječih transferjev".

Eden od aktualnih uradnikov State Departmenta ter še dva iz Bidnove administracije so povedali, da se zdi, da s tem ustavlja pomoč ključnim zaveznikom, kot so Ukrajina, Jordanija in Tajvan. Nove smernice bi lahko ameriški vladi prinesle tožbe zaradi neizpolnjevanja pogodb, piše Politico. Tiskovni predstavnik State Departmenta ni takoj odgovoril na zahteve medijev za komentar.

Na poročanje se je odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je dejal, da zamrznitev zunanje pomoči s strani State Departmenta ne vpliva na ameriško vojaško pomoč Kijevu. Kot je dejal, se ukinjena pomoč nanaša na humanitarno podporo. "Osredotočen sem na vojaško pomoč. Ni bila ustavljena," je dejal.

Uradnik pograma USAID, ki je za Reuters želel ostati anonimen, je dejal, da je bilo uradnikom, odgovornim za projekte v Ukrajini, naročeno, naj ustavijo vsa dela. Med projekti, ki so bili zamrznjeni, sta podpora šolam in zdravstvena pomoč, kot sta nujna oskrba mater in cepljenja otrok, je dejal uradnik.