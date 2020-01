ZDA uvedle nove sankcije proti Iranu: 'Iranski režim bomo prikrajšali za več milijard'

Svež val gospodarskih sankcij proti Iranu, ki jih je odobril ameriški predsednik Donald Trump , je odgovor na to, da je Iran v Iraku izstrelil rakete proti ameriškim vojakom.

Nove sankcije so bile pričakovane, saj jih Trump napovedal v govoru, v katerem se je odzval na iranski napad. Sankcije bodo usmerjene v visoke iranske vladne uradnike in v ključne sektorje iranskega gospodarstva, poroča CNN. Na seznamu je 17 sankcij, ki zadevajo gradbeništvo, predelovalno industrijo ter rudarstvo.

Sankcije zadevajo jeklarska, železarska in tekstilna podjetja, industrijo bakra ter aluminija in osem višjih državnih uradnikov Irana, ki naj bi bili vpleteni v torkov raketni napad na ameriške cilje v Iraku.

Gre za zaplembo njihovega premoženja v ZDA in prepoved poslovanja ameriških podjetij in posameznikov s podjetji in osebami na seznamu sankcij. Pompeo je dejal, da bodo s tem iranski režim prikrajšali za več milijard dolarjev (evrov) prihodka. Podobnega mnenja je tudi finančni minister Steven Mnuchin.

Trump bo prav tako v kratkem podpisal izvršni ukaz, ki bo Pompeu in Mnuchinu omogočil uvajanje dodatnih sankcij zaradi iranskega jedrskega programa in zaradi podpiranja šiitskih milic po Bližnjem vzhodu.

Mnuchin je zagotovil, da sankcije delujejo, saj bi imel Iran brez njih več milijard dolarjev, ki bi jih lahko porabil za financiranje terorizma po regiji.

'Želimo, da se Iran obnaša kot normalna država'

Kot poroča CNN, je Mike Pompeonovinarjem ob tem povedal, da ne dvomi, da je imel Iran namen ubiti Američane in da so odobrene sankcije, s katerimi bodo udarili Iran, ustrezen odziv.

Na vprašanje novinarjev, če bi se morale ZDA odzvati drugače, je ta dejal:''Po mojem mnenju ni dvoma, da so imeli namen pokončati ameriške državljane.''

Dodal je, da je prepričan, da je bil odziv predsednika Donalda Trumpa na iranski napad ustrezen: ’’Predsednik je povedal, da ne želimo vojne. Želimo, da se Iran obnaša kot normalna država,’' poroča CNN.

Še enkrat je ponovil, da so imeli specifične informacije o tem, da je general Solejmani predstavljal grožnjo, a za to trditev še vedno ni podal konkretnih dokazov: ’’Ne vem, kdaj točno, niti na kateri dan naj bi se napad zgodil. A bilo je jasno: Solejmani je načrtoval napad velikih razsežnosti proti ameriškim interesom.''

Prav tako je povedal, da ZDA verjamejo, da je verjetno, da je Iran sestrelil ukrajinsko potniško letalo. Dodal je, da, ko bo preiskava pokazala, kaj se je zgodilo, bosta ZDA in svet ustrezno odgovorila.

Spomnimo

ZDA so pred tednom dni v Bagdadu likvidirale poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Al Kuds generala Kasema Solejmanija, nakar je Iran odgovoril z raketnim obstreljevanjem dveh vojaških oporišč Američanov in koalicijskih sil v Iraku. Nekaj ur po napadu je v sredo zjutraj kmalu po vzletu s teheranskega letališča strmoglavilo ukrajinsko potniško letalo, pri čemer je umrlo 176 ljudi.