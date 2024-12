ZDA uvedle nove sankcije proti osebam iz Dodikovega omrežja

Kot so pojasnili, Staša Košarac po navodilih Milorada Dodika zlorablja svoj uradni položaj ministra in namestnika predsedujoče svetu ministrov BiH v Dodikovo korist, svoj položaj pa je uporabljal za spodkopavanje učinkovitosti državnih institucij v Dodikovo korist.

ZDA so poleg njega sankcionirale še tri posameznike in štiri podjetja, ki so povezani z otroki Milorada Dodika. Gre za Mirka in Aleksandra Dobrića, Vlatka Vukotića ter njihova podjetja.

Vlatko Vuković je nekdanji urednik banjaluške televizije ATV, sankcije pa so uvedli proti njegovi marketinški agenciji Vorto. Aleksandra in Mirka Dobrića povezujejo z enim od podjetij v lastništvu Dodikovega sina Igorja Dodika, na seznamu sankcioniranih pa je med drugim tudi restavracija v lasti Dodikove hčerke Gorice Dodik.

Sankcionirani po navedbah ministrstva podpirajo pokroviteljsko mrežo Dodika, ki omogoča njegovi družini, da nadaljuje poskuse izogibanja ameriškim sankcijam.

Dodikova mreža je od lani, ko so sankcionirali več podjetij in posameznikov pod nadzorom Igorja Dodika, izvajala agresivno strategijo, s katero je poskušala zaobiti učinke sankcij, je že pred časom opozorilo ameriško ministrstvo za finance. To je počela s prestrukturiranjem in ponovnim ustanavljanjem gospodarskih družb, da bi prikrila svoj nadzor in prenesla premoženje.

ZDA so že leta 2022 uvedle sankcije proti Dodiku, češ da s svojimi odcepitvenimi potezami ogroža krhek daytonski mirovni sporazum. Lani so sankcije uvedle še proti Igorju in Gorici Dodik, ki naj bi bila vpletena v njegove politične in gospodarske posle.

Sankcije med drugim zajemajo prepoved poslovanja z osebami pod sankcijami in zaplembo premoženja v ZDA.