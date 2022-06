ZDA uvedle sankcije proti dvema visokima uradnikoma BiH

Urad za nadzor tujega premoženja ameriškega ministrstva za finance (OFAC) je na seznam sankcioniranih tujih uradnikov v ponedeljek dodal Marinka Čavaro, predsednika Federacije Bosne in Hercegovine, in Alena Šeranića, ministra za zdravje in socialno varstvo Republike Srbske. V sporočilu za javnost so zapisali, da sta omenjena uradnika spodkopavala Daytonski mirovni sporazum in demokratične procese oziroma institucije in s tem ogrozila stabilnost regije.

Kot so zapisali v obrazložitvi, sta Čavara in Šeranić "nadaljevala z uresničevanjem etnonacionalističnih in političnih interesov na račun miru, stabilnosti in blaginje svoje države".

"S temi destabilizacijskimi dejavnostmi spodkopavata prihodnost BiH v evroatlantski skupnosti, ki jo je država izbrala, in preprečujeta državi in njenim državljanom, da uresničijo svoj polni potencial," so še zapisali.

Ameriški podsekretar za terorizem in finančno obveščevalno službo Brian E. Nelson je ob tem poudaril, da današnja odločitev potrjuje "trdno zavezanost ZDA stabilnosti in blaginji Bosne in Hercegovine".