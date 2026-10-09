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ZDA uvedle sankcije proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču

Bruselj/Washington, 09. 10. 2026 17.51 pred 16 minutami 3 min branja 6

Avtor:
STA
ICC

ZDA so uvedle sankcije proti celotnemu Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) in napovedale ukrepe za omejitev njegovega delovanja. ICC je odgovoril, da gre za napad na vladavino prava in temelje mednarodnega pravnega reda, poročajo tuje tiskovne agencije. Evropska komisija je napovedane sankcije označila za obžalovanja vredne. Dodala je, da je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo sodišče lahko opravljalo svoje delo.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sporočilu za javnost ICC opredelil kot ustanovo, ki deluje zunaj svojih pristojnosti, in zagrozil, da ga bo Washington postopoma razgradil, če ne bo odpravilo spornih praks. Do ameriškega ukrepa prihaja le nekaj ur po podelitvi Nobelove nagrade za mir nekdanji sodnici ICC Navi Pillay.

Rubio je sporočil, da bodo ZDA prepovedale transakcije s sodiščem s sedežem v Haagu, s čimer želijo omejiti njegova sredstva in sposobnost delovanja, obenem pa izrazil upanje, da bo možno sprejeti kompromis.

ICC
ICC
FOTO: Shutterstock

Ameriško ministrstvo za finance je hkrati izdalo več splošnih dovoljenj, ki omogočajo določene transakcije s sodiščem. Eno od njih velja 180 dni in omogoča nekatere dejavnosti, potrebne za nadaljevanje dela. Druga dovoljenja zajemajo informacijsko tehnologijo, vključno s storitvami v oblaku in programsko opremo, pokojninski načrt zaposlenih ter dejavnosti, povezane z osebami v priporu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Šestmesečno dovoljenje naj bi državam članicam ICC omogočilo čas za pogajanja in iskanje pravnih ter diplomatskih rešitev, ki bi upoštevale ameriške pomisleke. Washington je napovedal, da lahko dovoljenje prilagodi glede na uspešnost teh prizadevanj.

"Gre za napad na vladavino prava in same temelje mednarodnega pravnega reda, ki spodkopava preprosto načelo, da nihče ni nad zakonom," je v odzivu na sankcije zapisala predsednica ICC Tomoko Akane. Po njenih besedah gre za poskus ustrahovanja zaposlenih in oviranja delovanja institucije.

"Sodišče bo še naprej v celoti izpolnjevalo svoje naloge, neodvisno in nepristransko ter izključno na podlagi prava in dokazov, v korist neštetih žrtev hudih kaznivih dejanj," navaja izjava, ki 125 članic ICC, med katerimi je tudi Slovenija, poziva, naj se sodišču postavijo v bran. "Usoda ICC je sedaj tudi v rokah držav, ki so ga ustanovile."

Sankcije je označila za trenutek, ki mu bo sodila zgodovina in navedla, da se bodo prihodnje generacije, predvsem pa žrtve množičnih grozodejstev, spraševale, kako so se odzvali, ko je bila ustanova, ki je bila ustanovljena za njihovo zaščito, napadena.

Mednarodno kazensko sodišče
Mednarodno kazensko sodišče
FOTO: Shutterstock

Vlada Donalda Trumpa nasprotuje pristojnosti sodišča za pregon ameriških državljanov, vojakov in političnih voditeljev, prav tako tudi izraelskih državljanov. ZDA niso pogodbenica Rimskega statuta, na katerem temelji delovanje sodišča, Rubio pa je poudaril, da Američani niso pod njegovo jurisdikcijo.

ZDA so sankcije proti sodišču uvedle na podlagi Trumpovega izvršnega ukaza, s katerim so že uvedle sankcije proti posameznim sodnikom, med drugim junija lani tudi proti slovenski sodnici Beti Hohler. Po navedbah ameriškega State Departmenta so doslej na podlagi tega ukaza uvedli sankcije proti 17 posameznikom s sodišča.

ICC je bil ustanovljen na podlagi Rimskega statuta, ki je začel veljati leta 2002. Obravnava genocid, zločine proti človečnosti, vojne zločine in zločin agresije, če teh zločinov ne obravnavajo v državah.

EU izrazila podporo sodišču

Evropska komisija je ob tem v sporočilu za javnost poudarila, da je vseskozi zagovornica ICC in da bo s sodiščem še naprej tesno sodelovala, da bi zagotovila njegovo nadaljnje učinkovito delovanje. "Še naprej smo zavezani sodelovanju z vsemi 125 državami, ki so pogodbenice Rimskega statuta, za ohranjanje in spoštovanje neodvisnosti sodišča, da bo lahko nadaljevalo svojo ključno misijo," še piše v sporočilu Evropske komisije.

Ker je do začetka veljavnosti ukrepov še šest mesecev, je še vedno prostor za dialog, menijo v Bruslju.

Ob tem poudarjajo, da je EU pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe, da bo sodišče lahko opravljalo svoje delo tako pri preiskovanju kot tudi pri pregonu vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu ter za zaščito interesov podjetij iz EU na enotnem trgu.

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KOMENTARJI6

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royayers
09. 10. 2026 18.13
totalitarna zda, ki vojne zločine izvaja zadnjih 70 let
Odgovori
0 0
Mclaren
09. 10. 2026 18.12
Upam, da EU ne popusti.
Odgovori
0 0
Dr Dre
09. 10. 2026 18.10
Logično, saj priporni nalog za 🇮🇱 vodstvo še velja, Trump se požvižga na pravni red, lahko se celo odloči za bombardiranje Belgije. A se je Janez Janša že pridružil tej retoriki " REŠEVANJA 🇮🇱 ZLOČINCEV"..
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+1
1 0
jastr
09. 10. 2026 18.08
združit se z Rusijo in Kitajsko in uvesti svetovne sankcije vsi skupaj Ameriki, pa da vidimo kako bi bilo ko bi jih vsi izolirali
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+4
4 0
SpamEx
09. 10. 2026 18.05
Teroristi
Odgovori
+1
2 1
periot22
09. 10. 2026 18.05
ZDA naj ovedejo sankcije na sebi so najbolj pokvarjena in skrumpirana država na svetu vse kar delajo so vojne po svetu, ogromno nedolžnih žrtev zaradi njih, ogromno lačnih, revnih........, so leglo zla na svetu!!!!!!!!!!!!
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+1
2 1
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