ZDA uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva

Sankcije so bile uvedene tudi proti več poveljnikom iranske revolucionarne garde (IRGC) in vlagatelju Babaku Morteziju Zanjaniju, ki naj bi z naftnimi posli, ki so kršili sankcije, vladi v Teheranu zagotovil več milijard dolarjev.

ZDA so prvič uvedle sankcije tudi proti dvema borzama kriptovalut, ki sta povezani z Zanjanijem. Sankcije zajemajo zamrznitev premoženja v ZDA, prepoved potovanj in prepoved poslovanja z osebami, proti katerim so uvedene sankcije.