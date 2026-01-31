Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva

Washington, 31. 01. 2026 09.44 pred 55 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA U.Z.
Eskandar Momeni

ZDA so v petek uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva, med drugim proti notranjemu ministru Eskandarju Momeniju, ki mu pripisujejo odgovornost za surovo zatiranje protestov po vsej državi, je navedlo finančno ministrstvo ZDA. Momeni naj bi nadzoroval iranske varnostne sile, ki jih Washington obtožuje za smrt več tisoč protestnikov, zaradi česar je predsednik Donald Trump Teheranu grozil z vojaškim napadom.

Sankcije so bile uvedene tudi proti več poveljnikom iranske revolucionarne garde (IRGC) in vlagatelju Babaku Morteziju Zanjaniju, ki naj bi z naftnimi posli, ki so kršili sankcije, vladi v Teheranu zagotovil več milijard dolarjev.

ZDA so prvič uvedle sankcije tudi proti dvema borzama kriptovalut, ki sta povezani z Zanjanijem. Sankcije zajemajo zamrznitev premoženja v ZDA, prepoved potovanj in prepoved poslovanja z osebami, proti katerim so uvedene sankcije.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Zadnji val protestov je konec decembra sprožila huda gospodarska kriza v Iranu, demonstracije pa so se hitro razvile v politične proteste proti avtoritarnemu vladajočemu sistemu islamske republike. V mestih je prišlo do nasilnih spopadov in resnih nemirov, varnostni aparat pa je odgovoril z nasiljem, v katerem naj bi umrlo več tisoč ljudi.

Trump je javno podprl protestnike in iranski vladi večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem. Prejšnji teden je naznanil 25-odstotne carine proti vsaki državi, ki bo poslovala z Iranom, proti Perzijskemu zalivu pa je poslal bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln.

Preberi še Napeto med Iranom in ZDA: Trump tja 'za vsak slučaj' poslal ogromno floto

Tudi EU je uvedla sankcije proti Momeniju in se odločila revolucionarno gardo uvrstiti na seznam terorističnih organizacij.

zda sankcije iran Eskandar Momeni

Nova razkritja: Musk spraševal po divjih zabavah, princ Andrew o večerji z Rusinjo

Bolj zdrava Amerika: Trumpova vlada spreminja prehransko piramido

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
31. 01. 2026 10.37
Res me zanima kaj ima Iran, da na takšne načine prcajo vojsko ZDA. Celo vojaška vaja v Hormuški ožini je popolnoma presenetilo ZDA!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
Tako visok znesek mora plačati bivši ženi
To krilo bo največji hit letošnjega leta
To krilo bo največji hit letošnjega leta
vizita
Portal
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
Onkološki inštitut Ljubljana prvi v Sloveniji odprl Oddelek za klinično prehrano in odpoved prebavil
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Februar prinaša finančni preobrat
Februar prinaša finančni preobrat
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
V teh znamenjih so rojeni najboljši očetje
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
dominvrt
Portal
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
okusno
Portal
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
Zrezki iz pečice, ob katerih boste pomazali krožnik
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506