ZDA uvedle nove sankcije proti visokim predstavnikom iranskega vodstva

Sankcije so bile uvedene tudi proti več poveljnikom iranske revolucionarne garde (IRGC) in vlagatelju Babaku Morteziju Zanjaniju, ki naj bi z naftnimi posli, ki so kršili sankcije, vladi v Teheranu zagotovil več milijard dolarjev.
ZDA so prvič uvedle sankcije tudi proti dvema borzama kriptovalut, ki sta povezani z Zanjanijem. Sankcije zajemajo zamrznitev premoženja v ZDA, prepoved potovanj in prepoved poslovanja z osebami, proti katerim so uvedene sankcije.
Zadnji val protestov je konec decembra sprožila huda gospodarska kriza v Iranu, demonstracije pa so se hitro razvile v politične proteste proti avtoritarnemu vladajočemu sistemu islamske republike. V mestih je prišlo do nasilnih spopadov in resnih nemirov, varnostni aparat pa je odgovoril z nasiljem, v katerem naj bi umrlo več tisoč ljudi.
Trump je javno podprl protestnike in iranski vladi večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem. Prejšnji teden je naznanil 25-odstotne carine proti vsaki državi, ki bo poslovala z Iranom, proti Perzijskemu zalivu pa je poslal bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln.
Tudi EU je uvedla sankcije proti Momeniju in se odločila revolucionarno gardo uvrstiti na seznam terorističnih organizacij.
