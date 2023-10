ZDA uvedle sankcije proti omrežju Milorada Dodika

ZDA so že leta 2022 uvedle sankcije proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, češ da s svojimi odcepitvenimi potezami ogroža krhki daytonski mirovni sporazum, sedaj pa so jih uvedle še proti otrokoma Igorju ter Gorici Dodik, ki naj bi bila vpletena v njegove politične in gospodarske posle.

"Obseg korupcije družine Dodik je vzbudil zaskrbljenost tudi pri državah, ki se zanimajo za zagotavljanje tujih investicijskih sredstev Republiki Srbski," je sporočilo ameriško finančno ministrstvo in dodalo, da so nekatere vlade zavračale zagotavljanje sredstev, saj so se bale, da bi ta verjetno šla Dodiku in njegovi družini.