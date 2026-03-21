ZDA uvedle sankcije proti podjetju, registriranem v Sloveniji

Spletna stran podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki naj bi po navedbah ZDA spadalo v mrežo podjetij pod vodstvom finančnika Hezbolaha Ala Hasana Hamieha, ki zbirajo denar za šiitsko oboroženo gibanje v Libanonu, ki ga podpira Iran.

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) pri ameriškem finančnem ministrstvu je na seznam posameznikov in poslovnih subjektov, ki jih vodi finančnik Hezbolaha in nekdanji uradnik za javne naložbe Alaa Hassan Hamieh (Alaa Hamieh) uvrstilo 16 podjetij, piše na spletni strani Ministrstva za finance ZDA.

"Alaa Hamieh nadzira mrežo podjetij, ki jih nadzirajo družinski člani in tesni sodelavci, ki perejo denar in zbirajo sredstva za Hezbolah. Ti posamezniki in podjetja – s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi – so bili vključeni v številne gospodarske projekte in naj bi od leta 2020 omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev. Mreža predstavlja ključni vir financiranja za Hezbolah, ki kljub pozivom k razorožitvi še naprej izvaja nasilje," so zapisali.

"Iran je glava kače, ko gre za globalni terorizem, njegovi posredniki, kot je Hezbolah, pa izvajajo teheransko poslanstvo sejanja kaosa in uničenja zunaj njegovih meja," je ob tem dejal ameriški minister za finance Scott Bessent. "Hezbolah še naprej preusmerja sredstva, ki upravičeno pripadajo libanonskemu ljudstvu, za financiranje svojih terorističnih operacij. To dejanje je usmerjeno proti ključnim akterjem v njegovi globalni finančni mreži, ki podpirajo njegove militantne dejavnosti," je dodal.