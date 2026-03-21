Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA uvedle sankcije proti podjetju, registriranem v Sloveniji

Washington / Celje, 21. 03. 2026 08.38 pred 29 minutami 2 min branja 34

Avtor:
Ti.Š. STA
Hezbolah v regiji predstavlja močno orožje v rokah iranskih geopolitičnih ambicij.

Urad za nadzor nad tujim premoženjem, ki deluje v okvirju ministrstva za finance ZDA, je na seznam sankcij zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah in Rusijo uvrstil skupaj 25 posameznikov in podjetij, med njimi tudi podjetje za preprodajo telekomunikacijskih storitev Calllync s sedežem v Celju.

Spletna stran podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki naj bi po navedbah ZDA spadalo v mrežo podjetij pod vodstvom finančnika Hezbolaha Ala Hasana Hamieha, ki zbirajo denar za šiitsko oboroženo gibanje v Libanonu, ki ga podpira Iran.
FOTO: Posnetek zaslona

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) pri ameriškem finančnem ministrstvu je na seznam posameznikov in poslovnih subjektov, ki jih vodi finančnik Hezbolaha in nekdanji uradnik za javne naložbe Alaa Hassan Hamieh (Alaa Hamieh) uvrstilo 16 podjetij, piše na spletni strani Ministrstva za finance ZDA.

"Alaa Hamieh nadzira mrežo podjetij, ki jih nadzirajo družinski člani in tesni sodelavci, ki perejo denar in zbirajo sredstva za Hezbolah. Ti posamezniki in podjetja – s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi – so bili vključeni v številne gospodarske projekte in naj bi od leta 2020 omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev. Mreža predstavlja ključni vir financiranja za Hezbolah, ki kljub pozivom k razorožitvi še naprej izvaja nasilje," so zapisali.

"Iran je glava kače, ko gre za globalni terorizem, njegovi posredniki, kot je Hezbolah, pa izvajajo teheransko poslanstvo sejanja kaosa in uničenja zunaj njegovih meja," je ob tem dejal ameriški minister za finance Scott Bessent. "Hezbolah še naprej preusmerja sredstva, ki upravičeno pripadajo libanonskemu ljudstvu, za financiranje svojih terorističnih operacij. To dejanje je usmerjeno proti ključnim akterjem v njegovi globalni finančni mreži, ki podpirajo njegove militantne dejavnosti," je dodal.

Razširjeni seznam večinoma vključuje podjetja iz Libanona in Rusije, poleg slovenskega pa sta od skupaj 16 podjetij in posameznikov zaradi pomoči Hezbolahu navedeni tudi podjetji, registrirani v Kanadi in na Poljskem.

Leta 2024 5,6 milijona prihodkov

Slovenski register podjetij navaja, da je lastnik podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu. Podjetje je po navedbah spletne strani Company Wall leta 2024 ustvarilo 5,6 milijona evrov prihodkov, ima pa le enega zaposlenega. Od februarja več nima bančnega računa v Sloveniji.

sankcije podjetje ZDA Hezbolah

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alkimistos
21. 03. 2026 09.08
Kje je tukaj sova??????
Odgovori
0 0
smetilka
21. 03. 2026 09.05
fino
Odgovori
0 0
golobove drobtinice
21. 03. 2026 09.05
A tukaj se pa SOVA in FURS glede podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, katerega lastnik je Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu, ne bosta nič zbudila?
Odgovori
+4
5 1
smetilka
21. 03. 2026 09.05
sova vse ve, samo ta vlada to podpira
Odgovori
+2
2 0
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 09.06
Ni časa, majo vse 007 agente in niko okol trstenjakove
Odgovori
+1
2 1
golobove drobtinice
21. 03. 2026 09.06
"Alaa Hamieh nadzira mrežo podjetij, ki jih nadzirajo družinski člani in tesni sodelavci, ki perejo denar in zbirajo sredstva za Hezbolah. Ti posamezniki in podjetja – s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi – so bili vključeni v številne gospodarske projekte in naj bi od leta 2020 omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev. Mreža predstavlja ključni vir financiranja za Hezbolah, ki kljub pozivom k razorožitvi še naprej izvaja nasilje," so zapisali."
Odgovori
0 0
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 09.05
Ajatola iz bunkerja vprije džihad in kako bo svetovno ekonomijo razsul. Ne vem sveti ajatola, mal bo zanihal trge pa nazaj dol....teb bo pa jezen Doni ugasnu elektriko in tvojemu narodu. Za zmeraj
Odgovori
-1
1 2
progresivnidaveknastanovanja
21. 03. 2026 09.03
ko se glasuje proti terorizmu, je levim ostalim skorumpiranim poslancem bolj pomemben požirek kave kot na tisoče mrtvih otrok in glasujejo za nadaljevanje terorizma
Odgovori
+3
4 1
supergigi
21. 03. 2026 09.03
To je prvo ameriško opozorilo, upam da ne bodo v prihodnosti sledila še ostala.
Odgovori
+1
2 1
Dragica Cegler
21. 03. 2026 09.01
aljoteam Osvobodimo se lahko ke tako,da nadi vodilni ne kradejo,lažejo,se ne zapletajo v nenavadne situacije ,ne orikrivajo zlorab.Ke r tu obstaja možnost za izsiljevanja.Zakaj pa mislite,da ne prihajajo več posnetki.?Ker so se lev aki po sr ali pred Izraelom in ker imajo Izraelci materiala za izsiljevanje veliko Met njimi tudi Smoleja.Mesec je v delirij samo ob njegovi omembi.
Odgovori
+1
2 1
Dobro opazujem
21. 03. 2026 08.59
Cudno,da govorite ,da vlada podpira teroriste,hkrati pa poabljate ,da nekdo podpira agresorje. To je dvolicnost ,ki ji ni para.
Odgovori
+0
4 4
Tko ne bo šlo
21. 03. 2026 08.58
Ampak tukaj pa naša "prpica" ne bo nič ukrepala in šla jokcat Macronu.
Odgovori
+4
6 2
Tko ne bo šlo
21. 03. 2026 08.57
To podjetje niti slučajno ni slovensko, je samo registrirano v Sloveniji. Tako da je omemba Slovenija v kontekstu sramotna za omenjeni urad.
Odgovori
+4
7 3
mackon08
21. 03. 2026 09.05
Saj nikjer ne piše, da je slovensko podjetje ne filozofiraj o nekakšnem kontekstu.
Odgovori
+1
2 1
gullit
21. 03. 2026 08.53
Še to. Poleg Nlb miljonov za Iran. Sram me je da naša vlada podpira teroriste.
Odgovori
+12
15 3
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 08.54
Kjer se da podplačat so naši povsod zraven
Odgovori
+7
8 1
JOKS klub
21. 03. 2026 08.51
Ne bodite toliko neumni in naivni. Kje pa piše, da imajo zda vedno prav in njihov zblazneli "poveljnik" ?
Odgovori
-5
7 12
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 08.53
Glede Irana? Da nimajo prav, he he?
Odgovori
+5
7 2
supergigi
21. 03. 2026 08.49
Očitno nas čakajo sankcije v primeru iste garnitire.
Odgovori
+0
4 4
elperdido
21. 03. 2026 08.47
slovenija žal od vedno podpira teroriste, sram me je
Odgovori
+6
17 11
cekinar
21. 03. 2026 08.47
kdaj pa bomo mi nabili sankcije gringosom?
Odgovori
+0
11 11
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 08.54
Ko bo Kordiš šef SLO
Odgovori
+4
5 1
Žmavc
21. 03. 2026 08.47
Fajonizem v vsem svojem sijaju. Hvala Tanja.
Odgovori
+11
18 7
aljoteam
21. 03. 2026 08.46
Treba se osvobodit od izsiljevanj s strani ZDA/Izraela in tistim v EU, ki se strinjajo z njimi (v prvi vrsti Nemcija).
Odgovori
+2
13 11
Ivekov Butler Nenad
21. 03. 2026 08.45
Dobro se ve od koga so tole umazani prijateljčki
Odgovori
+10
11 1
Žmavc
21. 03. 2026 08.47
Fajon?
Odgovori
+2
8 6
BrezPitt
21. 03. 2026 08.45
Bi rekli desnuharji pa ravno pred volitvami. Očitno ima JaJo lovke tudi v beli hiši.
Odgovori
-5
9 14
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596