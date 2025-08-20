Svetli način
Tujina

ICC nove sankcije ZDA označil za očiten napad na njegovo neodvisnost

Washington, 20. 08. 2025 17.57 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
0

ZDA so uvedle sankcije proti še štirim sodnikom ali tožilcem Mednarodnega kazenskega sodišča. Ameriški državni sekretar Rubio je sodišče označil za grožnjo nacionalni varnosti in orodje za pravno vojno proti ZDA in njihovemu tesnemu zavezniku Izraelu. Ta je sankcije pozdravil, Francija pa je izrazila zaskrbljenost. ICC pa je nove sankcije ZDA označilo za očiten napad na njegovo neodvisnost.

Marco Rubio
Marco Rubio FOTO: AP

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sporočilu, ki ga je objavil State Department, naznanil, da uvaja sankcije proti sodnici Kimberly Prost iz Kanade, sodniku Nicolasu Guillouju iz Francije, namestnici tožilca ICC Nazhat Shameem Khan s Fidžija in namestniku tožilca ICC Mameju Mandiayeju Niangu iz Senegala.

"Te osebe so tujci, ki so neposredno sodelovali v prizadevanjih Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali pregon državljanov Združenih držav Amerike ali Izraela brez soglasja katerekoli od teh držav," je pojasnil Rubio.

Dodal je, da politika vlade ZDA ostaja, da sprejme vse ukrepe, ki jih šteje za potrebne, da zaščiti svoje vojake, suverenost in zaveznike pred nezakonitimi in neutemeljenimi ukrepi ICC. Ob tem je pozval države, ki še vedno podpirajo ICC, naj se uprejo zahtevam sodišča.

Uvedbo sankcij je pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu. "To je odločen ukrep proti kampanji obrekovanja in laži, usmerjenih proti državi Izrael in v prid resnici in pravičnosti," je dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ICC obsoja nove ameriške sankcije

Mednarodno kazensko sodišče je danes obsodilo sankcije, ki so jih proti še štirim sodnikom in tožilcem tega sodišča uvedle ZDA. "Te sankcije so očiten napad na neodvisnost nepristranske sodne institucije," je sodišče zapisalo v izjavi.

Kot je dodalo, "trdno stoji za svojim osebjem in žrtvami nepredstavljivih grozodejstev". Sporočilo je, da bo še naprej neomajno izpolnjevalo svoje naloge "ne glede na kakršne koli omejitve, pritiske ali grožnje".

Francija, od koder prihaja eden od četverice danes sankcioniranih sodnikov oziroma tožilcev, je izrazila zaskrbljenost. Kot so navedli na francoskem zunanjem ministrstvu, Francija "izraža solidarnost s sodniki, na katere se nanaša ta odločitev", in meni, da so ameriške sankcije "v nasprotju z načelom neodvisnosti sodstva", je poudaril tiskovni predstavnik ministrstva.

Preberi še Izrael s širitvijo nezakonitih naselbin 'briše iluzijo dveh držav'

ZDA so že v začetku junija uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, tudi Slovenki Beti Hohler. Po navedbah State Departmenta je bil to odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu. Hohlerjeva je bila članica panela ICC, ki je odobril izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Netanjahuja.

ICC je novembra lani na zahtevo glavnega tožilca Karima Khana zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo naloge za prijetje Netanjahuja, Joava Galanta in Hamasovega poveljnika Mohameda Deifa.

Sankcije proti vsem uradnikom ICC, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice Rimskega statuta o ustanovitvi ICC, je februarja odobril ameriški predsednik Donald Trump. ZDA in Izrael nista članici Rimskega statuta.

zda sankcije mednarodno kazensko sodišče icc
