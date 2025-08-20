ICC nove sankcije ZDA označil za očiten napad na njegovo neodvisnost

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sporočilu, ki ga je objavil State Department, naznanil, da uvaja sankcije proti sodnici Kimberly Prost iz Kanade, sodniku Nicolasu Guillouju iz Francije, namestnici tožilca ICC Nazhat Shameem Khan s Fidžija in namestniku tožilca ICC Mameju Mandiayeju Niangu iz Senegala.

"Te osebe so tujci, ki so neposredno sodelovali v prizadevanjih Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali pregon državljanov Združenih držav Amerike ali Izraela brez soglasja katerekoli od teh držav," je pojasnil Rubio.

Dodal je, da politika vlade ZDA ostaja, da sprejme vse ukrepe, ki jih šteje za potrebne, da zaščiti svoje vojake, suverenost in zaveznike pred nezakonitimi in neutemeljenimi ukrepi ICC. Ob tem je pozval države, ki še vedno podpirajo ICC, naj se uprejo zahtevam sodišča.

Uvedbo sankcij je pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu. "To je odločen ukrep proti kampanji obrekovanja in laži, usmerjenih proti državi Izrael in v prid resnici in pravičnosti," je dejal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.