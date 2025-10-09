Svetli način
Tujina

Srbija po ameriških sankcijah: Zalog nafte imamo dovolj

Beograd, 09. 10. 2025 10.20 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Začele so veljati sankcije ZDA proti Naftni industriji Srbije (NIS) zaradi ruskega lastništva, potem ko so ameriške oblasti njihovo uvedbo v zadnjih mesecih večkrat preložile, poročajo mediji. Uvedba sankcij v praksi pomeni, da bo hrvaški Jadranski naftovod (Janaf) prekinil dobave nafte NIS. Pričakuje se, da bo to za Srbijo velik izziv, saj je država v veliki meri odvisna od dobave nafte prek Hrvaške.

ZDA so tik pred odhodom nekdanjega predsednika Joeja Bidna s položaja na začetku januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Sankcije naj bi zaradi ruskega lastništva tako doletele tudi NIS. Kot rok za spremembe lastništva so sprva določili 25. februar, a so bile nato večkrat prestavljene.

Uveljavitev sankcij pomeni, da bo naftovod Janaf NIS prenehal dobavljati nafto. Zadnje dovoljenje za dobavo nafte je podjetju poteklo v sredo. 

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v sredo izrazil upanje, da NIS zaradi sankcij ne bo odpustil veliko delavcev, skrbi pa ga tudi, ker finančne institucije ob sankcijah ne bodo poslovale z NIS.

Naftna Industrija Srbije (NIS)
Naftna Industrija Srbije (NIS) FOTO: Profimedia

'Srbija ima dovolj zalog nafte'

Ima pa Srbija dovolj zalog nafte in naftnih derivatov, so v torek zagotovili na tamkajšnjem ministrstvu za rudarstvo in energetiko. Zavezali so se, da bodo storili vse, da oskrba potrošnikov in industrije ne bo ogrožena.

Da imajo v tem trenutku zagotovljene zadostne zaloge nafte za rafiniranje in da bencinske črpalke redno oskrbujejo z vsemi vrstami naftnih derivatov, so v današnji izjavi zagotovili tudi v NIS.

"V primeru prenehanja delovanja tujih plačilnih kartic, kot sta Mastercard in Visa, bo plačilo na bencinskih črpalkah možno z domačo kartico Dina, gotovino, pa tudi z metodo IPS show," so navedli.

Pri veleprodaji naftnih derivatov bo po njihovih pojasnilih zagotovljeno nemoteno poslovanje v dinarjih. "Pripravljeni smo izpolniti vse pogodbene obveznosti do poslovnih partnerjev, vključno s korporativnimi strankami in velikimi kupci. Plačilne kartice korporativnih strank delujejo nemoteno," so izpostavili.

V NIS zatrjujejo, da si s srbsko vlado in delničarji še naprej prizadevajo rešiti nastalo situacijo in v pogajanjih z ameriškim ministrstvom za finance doseči odstranitev s seznama za uvedbo sankcij. "To je dolgotrajen in zapleten postopek," so še dodali.

Največji lastnik NIS ostaja ruski Gazprom Neft, ki ima v lasti 44,85 odstotka delnic družbe. Država Srbija je lastnica 29,87-odstotnega deleža in družba Intelligence 11,3-odstotnega, preostale delnice pa so v lasti manjšinskih delničarjev.

Srbija NIS ZDA sankcije Janaf nafta
krpati
09. 10. 2025 11.36
+1
Kavboji bi povsod prste vtikali.....le ko jim bo medved kakšnega odgriznil bo mir......
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
09. 10. 2025 11.30
+0
Prvo kaj ima Amerikancek v Eu za komandirat pa kje je Eu. Res Srbija ni v EU. pa kljub temu to so zacetki provukacij med Srbi in Hrvati tudi na vpliv tiscijo v spore z Albanijo. Yenkiji delajo spore in tudi zakuhali ga bodo v Srbiju. Upam da so tolk pametni, da ne pokleknejo yenki provukacij.
ODGOVORI
1 1
Kimberley Echo
09. 10. 2025 11.24
+2
Rusi so do zdaj v to podjetje vložili slabe 4 milijarde evrov. Lani pa je podjetje zašlo v težave in je bilo dolžno 400 milijonov eurov in je bilo vredno nič. Potem so Rusi dolg odkupili in nakazali še dodatnih 400 M eurov. Jasno je, da ne bodo privolili v nacionalizacijo. NIS zaposluje 13.000 ljudi. Hrvaško podjetje JANAF bi rado izločilo tudi dobavo nafte Madžarom in Slovakom, ker da lahko njihov naftovod in rafinerija v Reki to z lahkoto nadomesti, kar pa ni res. Ne more tako majhna rafinerija pokrivati potrebe 3 držav. Z zaprtjem naftovoda Srbiji bo tudi hrvaško podjetje ob zajeten kupček denarja. Srbija je nafto do konca leta že plačala, zdaj pa jo ne more dobiti zaradi sankcij ZDA.
ODGOVORI
2 0
300 let do specialista
09. 10. 2025 11.14
+5
Če nisi naš, si proti nam so rekli. Srbi so trdoživi, so prekašljali že mnogo sankcij medtem pa hinavščina ostaja orožje "demokracije".
ODGOVORI
6 1
M E G A
09. 10. 2025 11.16
+1
hlapci rusov nič druga niso....ampak revni hlapci vsako leto bolj revni da se razumemo
ODGOVORI
6 5
devote
09. 10. 2025 11.11
-6
. bravo Vucic. sredinec za jenkije. tam naj bodo kjer so in naj zganjajo svojo ekonomijo na svojem kontinentu. bodo spet bombe padale ,ker ne kupujete nasih produktov?, protesti so se nekam polegli. placani protesti seveda. Majdan varianta. jenkiji ne bo slo ,da bi z vojasko industrijo vzdrzevali celotno svojo zavozeno ekonomijo..
ODGOVORI
2 8
M E G A
09. 10. 2025 11.15
+5
strinjam se glede zda...ampak a si ti bil kdaj v srbiji zadnjeih 10 let? mislim da nimaš kaj hvalit .....tam se svet ustavil leta 80.....ne rečejo Beogradu zastonj Gotham city....
ODGOVORI
6 1
Doberman1000
09. 10. 2025 11.25
+0
Tebi se res vidi da hodiš na hrvatijo samo.Hlapec avstriski
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
09. 10. 2025 11.09
+7
Pravjo, da ni problema...ok pol. Mogoče bodo rusi celo od srbov začel nafto nazaj kupovat...kot so jo začel od belorusov pa kitajcev...Odkar so jim ukrajinci stolkli 13 največjih rafinerij v dveh tednih.
ODGOVORI
8 1
Sil Ka 1
09. 10. 2025 11.02
+7
Od EU pa bi imeli samo denar, sicer so pa ruski 105%, podobno kot je zmagal Milošević na voolitvah.
ODGOVORI
8 1
tornadotex
09. 10. 2025 10.59
+6
Srbija gotof si...Vučko samo sanja da je dovolj zalog...Tudi Kremeljski Nori Konj je tako govoril...danes so po vsej Rusiji kilometrske kolone pred pumpami...kaj šele bo,ko Trump uvede prave sankcije in poletijo Patrioti na črpalke....
ODGOVORI
10 4
Wolfman
09. 10. 2025 10.57
+11
Srbija bo večno ostala mala zvesta sestrica Rusiji in kdor pričakuje kaj drugega se moti bolj kot kdajkoli prej.
ODGOVORI
13 2
Sil Ka 1
09. 10. 2025 10.59
+7
EU pa tudi ne bo nikoli videla.
ODGOVORI
9 2
gullit
09. 10. 2025 11.12
+6
Vedno so bili ruski hlapci. Škoda. Lahko bi narod bolje živel.
ODGOVORI
8 2
Wolfman
09. 10. 2025 11.16
-3
Srbija bi lahko v bližnji prihodnost prodajala po vsem Balkanu ruski plin ter ostale energente.
ODGOVORI
2 5
M E G A
09. 10. 2025 10.55
+4
hehe...čez kak mesec bo spet jokal po kolenih okol Bruseljna pa Europe ...že videno ..Srbija se proda za par sodov k zmanjka tako kot se je nazadnje ko so obsodili celo Rusijo da so jim Hrvati spustil nafto čez ..... šta južnije to tužnije ane
ODGOVORI
11 7
sabro4
09. 10. 2025 10.34
-7
banda pokvarjena histerična anglosaksonska,.................
ODGOVORI
8 15
Zmaga Ukrajini
09. 10. 2025 10.55
+6
Kaj zdaj jokcaš, saj je tvoj fućo rekel, da ni frke?!
ODGOVORI
13 7
Tvojamat420
09. 10. 2025 10.55
+9
Banda pokvarjena ruska ki napada suverene drzave in srbi to podpirajo :D zjokajte se rusofilići
ODGOVORI
14 5
