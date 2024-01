ZDA v Adenskem zalivu iščejo dva pripadnika ameriške mornarice

Mornarica je prepoznala čoln, saj naj bi z njegovo pomočjo v preteklosti že večkrat prevažali nezakonito orožje iz Irana v Somalijo, je za AP dejal uradnik, ki je govoril pod pogojem anonimnosti. Pentagon sumi, da je bila pošiljka orožja namenjena uporniški skupini v Jemnu, piše Washington Post.

Operacija, ki jo je mornarica izvedla v četrtek, je potekala v slabih vremenskih razmerah, morje pa je bilo izredno razburkano. Ob vkrcanju je eden od pripadnikov ameriške mornarice zdrsnil z lestve in padel v morje. Drugi pripadnik je nemudoma skočil za njim, da bi mu pomagal, vendar so bili valovi premočni in ju je odneslo. Od takrat se je za njima izgubila vsaka sled. Skoraj takoj po nesrečnem incidentu so začeli reševalno akcijo, medtem ko so preostali pripadniki preiskali čoln, na katerem je bila tudi posadka. Vse so odpeljali v pripor, zasegli pa so orožje. Čoln so potopili.