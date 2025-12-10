ZDA v bližini Venezuele zasegle tanker, Trump: Najbrž ga bomo obdržali

Po poročanju Reutersa so trije neimenovani ameriški uradniki dejali, da je operacijo, v kateri so ZDA ob obali Venezuele zasegle tanker za prevoz nafte, vodila ameriška obalna straža. Da so zasegli plovilo je pred tem sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Prvi mož ZDA sicer ni pojasnil, zakaj je bil tanker zasežen ter kam je bil namenjen, pa je po poročanju BBC-ja na vprašanja novinarjev zatrdil, da so imeli za operacijo "zelo dobre razloge".

Naslovil pa je tudi vprašanje o tem, kaj se bo s plovilom zgodilo. "No, predvidevam, da ga bomo obdržali," je dejal ter kasneje dodal, da bodo najverjetneje obdržali tudi nafto na plovilu.

Venezuela ima nekatera največja nahajališča nafte na svetu, njen predsednik Nicolás Maduro pa je ZDA že prej obtožil, da poskušajo priti do državnih rezerv.