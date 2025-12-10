Svetli način
ZDA v bližini Venezuele zasegle tanker, Trump: Najbrž ga bomo obdržali

Washington, 10. 12. 2025 22.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriški predsesdnik Donald Trump je sporočil, da so ZDA ob obali Venezuele zasegle tanker. "Zasegli smo ga z zelo dobrim razlogom," je ob tem odgovoril na vprašanja novinarjev ter dodal, da bodo plovilo in nafto na njem najverjetneje obdržali.

Po poročanju Reutersa so trije neimenovani ameriški uradniki dejali, da je operacijo, v kateri so ZDA ob obali Venezuele zasegle tanker za prevoz nafte, vodila ameriška obalna straža. Da so zasegli plovilo je pred tem sporočil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Prvi mož ZDA sicer ni pojasnil, zakaj je bil tanker zasežen ter kam je bil namenjen, pa je po poročanju BBC-ja na vprašanja novinarjev zatrdil, da so imeli za operacijo "zelo dobre razloge".

Naslovil pa je tudi vprašanje o tem, kaj se bo s plovilom zgodilo. "No, predvidevam, da ga bomo obdržali," je dejal ter kasneje dodal, da bodo najverjetneje obdržali tudi nafto na plovilu.

Venezuela ima nekatera največja nahajališča nafte na svetu, njen predsednik Nicolás Maduro pa je ZDA že prej obtožil, da poskušajo priti do državnih rezerv.

