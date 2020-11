Črne številke ne utišajo ameriških nesoglasij o ukrepih proti pandemiji

Kljub skrb vzbujajočim podatkom mnogi na ameriški desnici še vedno zanikajo znanosti in opozorila zdravstvenih strokovnjakov, pri čemer jih spodbuja rohnenje proti preventivnim ukrepom konservativne televizije Fox News. Večerne oddaje so prežete s prispevki, v katerih se posmehujejo pozivom k previdnosti ob prazniku, ko se ameriške družine po tradiciji zberejo doma za bogato kosilo ob dnevu hvaležnosti, kar se lahko spremeni v nov super prenašalski dogodek. Voditeljica Laura Ingraham še vedno spodkopava smiselnost nošenja mask. Če je bilo spomladansko zavajanje javnosti o nevarnosti virusa neodgovorno, je zdajšnje početje ob vseh številkah še veliko hujše, meni medijski analitik na CNN Oliver Darcy . Podobno velja za marsikatere druge medije na desnici, vplivni radijski voditelj Rush Limbaugh trdi, da skuša levica strah pred covidom-19 izrabiti za " napad na vse tradicije in institucije, ki določajo Ameriko ... naslednji bo božič ". Pri tem jim pomaga neumno in neodgovorno ravnanje ljudi, kot je demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom , saj se je udeležil zabave za rojstni dan, ki je kršila pravila njegove lastne vlade. Novinar Alexei Koseff , ki je razkril ravnanje, pravi, da to še utrjuje prepričanje mnogih v rdeči Ameriki, da je pandemija prevara.

Marca, ko je bil novi koronavirus še omejen na posamezne dele države, kot je bil New York, je vodilni ameriški epidemiolog Anthony Fauci napovedal, da lahko zaradi njega umre tudi do 240.000 Američanov. Osem mesecev pozneje je napoved presežena, konec pa še zdaleč ni blizu. Pomemben razlog za črno statistiko ZDA je odziv zvezne vlade, predvsem dozdajšnjega predsednika, saj je Donald Trump zaščitne ukrepe, kot je nošenje mask, spremenil v političen boj. Veliko preveč ljudi še danes meni, da je uporaba mask osebna izbira, ne nuja sredi novega divjanja pandemije, in verjame Trumpovim zagotovilom, da je konec praktično za vogalom. Razmere otežuje odločitev vlade, da ne bo začela postopka prenosa oblasti, kar bi omogočilo sodelovanje s prihajajočo administracijo demokrata Joeja Bidna pri oblikovanju zdravstvene strategije. Po Faucijevih besedah mnogi Američani še vedno nočejo priznati razsežnosti krize, " slišimo o primerih, ko ljudje zanikajo, da imamo težave, čeprav se bolnišnice polnijo ... moja razočaranje in zaskrbljenost mejita že na bolečino ".

A krste ne lažejo. Do zdaj je bil najbolj črn dan 15. april, ko je umrlo 2.752 Američanov, včeraj zvečer so našteli 1.754 žrtev novega koronavirusa. Ker število smrtnih primerov vedno nekoliko zaostaja za številom novih okužb, lahko ob vedno novih dnevnih rekordih okuženih – včeraj so potrdili približno 166.000 novih primerov – v prihodnjih tednih pričakujemo tudi naraščanje števila žrtev. Čeprav najave novih cepiv obljubljajo pot iz krize, pa bo do njihove množične uporabe minilo še kar nekaj časa. Smrtnost tretjega vala okužb je nekoliko manjša zaradi bolj učinkovitega zdravljenja obolelih, prav tako je med njimi več mlajših, ki imajo precej boljše možnosti za preživetje. Boju proti okužbam pomaga tudi njihovo hitrejše diagnosticiranje. Toda v bolnišnicah je največ obolelih do zdaj, urgence so znova preobremenjene s pacienti. Na najbolj prizadetih območjih kapele, jedilnice, čakalnice, hodnike, celo parkirne garaže spreminjajo v prostore za zdravljenje obolelih. Toda zanje preprosto ni dovolj zdravnikov, medicinskih sester in drugih specialistov, da bi skrbeli za ljudi v teh posteljah. Še posebej ker oboleli za covidom-19 pogosto potrebujejo dvakrat več pozornosti kot drugi pacienti na intenzivni negi, poleg tega so v njej trikrat dlje. Bolnišnice so že zdaj dosegle zadnji rob zmogljivosti, najhuje pa šele prihaja.



Posledice zaprtih šol

Zima je posebej primerna za širjenje okužb, ljudje pa so vse bolj utrujeni in naveličani preventivnih ukrepov. Območja, ki so preživela prva dva vala pandemije, so že nekoliko utrjena za tretjega. Mesto New York je po grozi marca in aprila postalo izurjeno pri iskanju vročih točk, kjer število novih okužb hitro narašča. Pri tem se soočajo tudi s političnimi težavami, kot so bile obtožbe o antisemitizmu, ko so mestne oblasti opozorile na nevarno širjenje okužb v versko skrajnih judovskih skupnostih v New Yorku. Mesto ima izboljšan sistem sledenja okužbam, bolnišnice imajo ločene prostore za izolacijo obolelih. Kljub temu pa se dogajajo neumnosti, kot je odločitev župana Billa de Blasia, da v sredo popoldne razglasi današnje zaprtje javnih šol, kar je povzročilo paniko med starši, ki so iskali rešitev za varstvo otrok. Kako se ukrepa, bi se lahko zgledoval po Kentuckyju, prvi zvezni državi , ki je razglasila splošno zaprtje šolskih vrat. Guverner Andy Beshear je sporočil, da ukaz začne veljati v ponedeljek, kar prebivalcem omogoča, da nekoliko lažje preuredijo svoja življenja. Večina šolskih ustanov v Kentuckyju bo ostala zaprta do 4. januarja, po 7. decembru bodo učence sprejemali le nižji razredi osnovnih šol na območjih, kjer bo raven širjenja okužb nizka.