ZDA v delno evakuacijo veleposlaništva v Iraku: 'Lahko postane nevarno'

Po poročanju BBC-ja so neimenovani ameriški uradniki v sredo povedali, da naj bi bil morebiten začetek izraelske "vojaške operacije" v Iranu eden od razlogov, zakaj so ZDA Američanom svetovale, naj zapustijo regijo. Da so prebivalcem svetovali preventivno evakuacijo, je v sredo potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump: "To bi lahko postal nevaren kraj. Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Združene države naj bi namreč pričakovale, da bi se lahko Iran maščeval tudi z napadom na nekatere ameriške lokacije v Iraku. Prav tako naj bi ZDA s svojega veleposlaništva iz Bagdada evakuirale osebje, ki ni bistveno za delovanje veleposlaništva, ter njihove družinske člane. Po podatkih obrambnega ministrstva je v Iraku okoli 2500 ameriških vojakov.