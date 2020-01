ZDA v Irak pošiljajo dodatnih 750 vojakov

Na tisoče podpornikov iraških oboroženih skupin, ki so blizu Iranu, se je v torek zbralo pred ameriškim veleposlaništvom, kjer so izražali jezo zaradi ameriških letalskih napadov, v katerih je bilo minuli konec tedna ubitih 25 borcev proiranskih milic.

Protestniki so brez težav prečkali nadzorne točke pred vhodom v sicer močno zavarovano t. i. zeleno cono in prišli do ameriškega veleposlaništva, kjer so vdrli na območje okrog poslopja kompleksa. Notranjim varnostnim silam jih je uspelo zadržati, a so zunaj nato postavili šotore in naznanili, da bodo vztrajali do odhoda ameriških sil iz države.

Zjutraj se je množica znova približala obzidju, ki jih ločuje od kompleksa, in zažigala ameriške zastave. V odziv so varnostne sile proti njim spet posredovale s solzivcem. Iraške varnostne sile na območju so se ob tem razkropile, a kmalu so prispele okrepitve zvezne policije in nemiri so se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pomirili.