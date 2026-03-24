ZDA v Iranu: Neprimerljiva vojaška moč, nevzdržni stroški

Obsežna zračna kampanja je od ZDA zahtevala več kot 7000 udarcev na ključne cilje, Izrael pa je izvedel primerljivo število poletov. Toda s pomočjo množične proizvodnje poceni dronov iranske sile še vedno ohranjajo dovolj bojne moči za napade na sosede v Zalivu in odganjanje komercialne tankerske flote iz Hormuške ožine, kar ohranja 20 odstotkov svetovne nafte ujete v ozki plovni poti. Iranski napadi so ZDA in zaveznike prisilili tudi k zmanjšanju dragih zalog prestreznikov. Ta taktika poudarja brutalno ekonomiko trenutne vojne: izstrelki, ki stanejo milijone dolarjev, sestrelijo drone, ki stanejo le nekaj 10.000 dolarjev.

Ameriški dron MQ-9 Reaper FOTO: Shutterstock

Ameriško vojskovanje ni poceni. Prvih šest dni iranskega konflikta je ZDA stalo več kot 11 milijard dolarjev, čeprav je prehod na cenejše bombe od takrat upočasnil dnevne stroške. Vodstvo Pentagona vztraja, da imajo dovolj streliva, čeprav je točna velikost zalog skrivnost. Še največji šok za zakonodajalce je bil, ko so slišali, da Ministrstvo za obrambo zahteva dodatnih 200 milijard dolarjev za iransko vojno. Pentagon je v poročilu navedel, da se morajo spoprijeti s pomanjkanjem streliva in spodbuditi obrambno industrijo k hitremu dopolnjevanju zalog, poroča Fortune. Predsednik Donald Trump je v začetku tega meseca v Belo hišo povabil vodilne obrambne pogodbenike, da bi jih pospešil. Toda za doseganje visoke ravni proizvodnje bi lahko minila leta. Na primer, Lockheed Martin je lani izdelal 620 prestreznikov PAC-3 za protiletalski sistem Patriot in letos načrtuje izdelavo 650. Toda cilj letne proizvodnje več kot 2000 kosov ne bo dosežen pred letom 2030, poroča Bloomberg.

Patriot FOTO: AP

Morali bi se učiti od Ukrajine

ZDA so s svojo vrhunsko opremo do sedaj ohranjale prevlado nad katerimikoli vojaškimi tekmeci. A tempo tehnološkega napredka se je v zadnjih desetletjih pospešil, stroški so narasli in Pentagon se vse težje prilagaja. Pojav poceni tehnologije dronov je to spremenil, kar je pokazala ukrajinska vojska s sprejetjem novih taktik za odganjanje ruske vojske. Štiri leta trajajoči konflikt je praktično preobrazil vojskovanje. Brezpilotno orožje je zdaj glavni krivec za večino žrtev na bojišču, ukrajinska obrambna industrija pa se je prav tako razvila do te mere, da množično proizvaja poceni drone.

Brezpilotna letala Shahed iranske izdelave FOTO: AP