Tujina

ZDA v Iranu: Neprimerljiva vojaška moč, nevzdržni stroški

Washington, 24. 03. 2026 08.16 pred 21 minutami 3 min branja 2

N.V.
Ameriški bombnik in lovska letala, ki so poleteli nad Putinom in Trumpom.

Ameriška vojna proti Iranu je razgalila protislovje v najbolj napredni vojski na svetu. Visokotehnološko orožje in umetna inteligenca sta zadala osupljive udarce z neprimerljivo hitrostjo, a obramba pred rojem izstrelkov in dronov, izstreljenih v povračilo, je terjala nevzdržno visoke stroške.

Obsežna zračna kampanja je od ZDA zahtevala več kot 7000 udarcev na ključne cilje, Izrael pa je izvedel primerljivo število poletov. Toda s pomočjo množične proizvodnje poceni dronov iranske sile še vedno ohranjajo dovolj bojne moči za napade na sosede v Zalivu in odganjanje komercialne tankerske flote iz Hormuške ožine, kar ohranja 20 odstotkov svetovne nafte ujete v ozki plovni poti.

Iranski napadi so ZDA in zaveznike prisilili tudi k zmanjšanju dragih zalog prestreznikov. Ta taktika poudarja brutalno ekonomiko trenutne vojne: izstrelki, ki stanejo milijone dolarjev, sestrelijo drone, ki stanejo le nekaj 10.000 dolarjev.

Ameriški dron MQ-9 Reaper
FOTO: Shutterstock

Ameriško vojskovanje ni poceni. Prvih šest dni iranskega konflikta je ZDA stalo več kot 11 milijard dolarjev, čeprav je prehod na cenejše bombe od takrat upočasnil dnevne stroške. Vodstvo Pentagona vztraja, da imajo dovolj streliva, čeprav je točna velikost zalog skrivnost.

Še največji šok za zakonodajalce je bil, ko so slišali, da Ministrstvo za obrambo zahteva dodatnih 200 milijard dolarjev za iransko vojno. Pentagon je v poročilu navedel, da se morajo spoprijeti s pomanjkanjem streliva in spodbuditi obrambno industrijo k hitremu dopolnjevanju zalog, poroča Fortune.

Predsednik Donald Trump je v začetku tega meseca v Belo hišo povabil vodilne obrambne pogodbenike, da bi jih pospešil. Toda za doseganje visoke ravni proizvodnje bi lahko minila leta. Na primer, Lockheed Martin je lani izdelal 620 prestreznikov PAC-3 za protiletalski sistem Patriot in letos načrtuje izdelavo 650. Toda cilj letne proizvodnje več kot 2000 kosov ne bo dosežen pred letom 2030, poroča Bloomberg.

Patriot
FOTO: AP

Morali bi se učiti od Ukrajine

ZDA so s svojo vrhunsko opremo do sedaj ohranjale prevlado nad katerimikoli vojaškimi tekmeci. A tempo tehnološkega napredka se je v zadnjih desetletjih pospešil, stroški so narasli in Pentagon se vse težje prilagaja. Pojav poceni tehnologije dronov je to spremenil, kar je pokazala ukrajinska vojska s sprejetjem novih taktik za odganjanje ruske vojske.

Štiri leta trajajoči konflikt je praktično preobrazil vojskovanje. Brezpilotno orožje je zdaj glavni krivec za večino žrtev na bojišču, ukrajinska obrambna industrija pa se je prav tako razvila do te mere, da množično proizvaja poceni drone.

Brezpilotna letala Shahed iranske izdelave
FOTO: AP

Eden takšnih dronov, ki ga množično proizvajajo v ukrajinskih tovarnah, P1-Sun, stane malo več kot 1000 dolarjev in lahko leti na višini več kot 30.000 metrov.

"Prihodnost vojskovanja je Ukrajina, ki trenutno proizvaja 7 milijonov dronov na leto," je v začetku tega meseca dejal nekdanji direktor CIA in upokojeni general David Petraeus. "V preteklem letu so jih izdelali 3,5 milijona. To jim je v osnovi omogočilo uporabo 9000 do 10.000 dronov na dan." In ko se to združi z umetno inteligenco, ki drone naredi bolj avtonomne, bo rezultat roj, ki ga bo "res, res težko" zaustaviti, je dodal.

"Dejansko nismo tam, kjer bi morali biti glede na to, česar bi se morali učiti od Ukrajine že zelo dolgo," je posvaril Petraeus. "In učijo se v obe smeri. Programske spremembe izvedejo vsak teden ali dva, strojne pa vsakih dva do tri tedne."

Zalivske države, ki se soočajo z iranskimi napadi, so poiskale ukrajinsko pomoč pri spoprijemanju z dronom Shahed. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da njegova država lahko proizvede vsaj 2.000 "učinkovitih in bojno preizkušenih" prestreznikov na dan.

In zdi se, da je tudi Pentagon na tekočem z novimi pravili vojskovanja, s svojo kopijo drona Shahed. Emil Michael, državni podsekretar za obrambo za raziskave in inženirstvo, je na industrijskem kongresu v torek dejal, da Pentagon načrtuje velik korak naprej z novim dronom LUCAS.

"Po le nekaj letih ga še naprej izpopolnjujemo in ga bomo razvili v izdelek, ki ga lahko množično proizvajamo v velikem obsegu," je dejal. "Doslej je deloval zelo dobro in se je izkazal za uporabno orožje v arzenalu."

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

CorbaMorba
24. 03. 2026 08.38
Bi nam bilo lepše na svetu, če bi ta denar usmerili v mir in kvaliteto življenja?
Vakalunga
24. 03. 2026 08.35
Z Afganistanskimi in Iranskimi motoristi ni dobro češnje zobat..)))))...
