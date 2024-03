ZDA v iskanju alternative poceni kitajskim baterijam, ki so tudi v teslah

Kitajsko podjetje CATL, ki je širši javnosti nepoznano, je v središču svetovne tekme za skladiščenje energije. Postali so namreč specialisti za shranjevanje energije in največji proizvajalci baterij za električna vozila. ZDA v luči zaskrbljenosti zaradi kitajske tehnologije in njihove vse večje odvisnosti že omejujejo poslovanje s kitajskim velikanom.

Kitajsko podjetje Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) obvladuje skoraj dve petini svetovnega trga baterij za električna vozila, tudi za avtomobile znamke Tesla, Volkswagen in BMW, vendar so vse do pred kratkim ušli drobnogledom ameriške politike. Februarja je namreč ameriško energetsko podjetje Duke Energy, ki oskrbuje več kot osem milijonov odjemalcev, sporočilo, da bodo prenehali z uporabo CATL baterij. Njihove izdelke bodo nadomestili s tehnologijo domačega ali zavezniškega dobavitelja. Odločitev so sprejeli zaradi zaskrbljenosti ob uporabi baterij CATL v oporišču mornariške pehote v Severni Karolini. Družba Duke, ki vojaški bazi zagotavlja električno infrastrukturo, je decembra odklopila baterije CATL in jih zdaj namerava v celoti razgraditi ter jih postopoma umakniti iz civilnih projektov.

CATL - širši javnosti nepoznano, a vplivno tehnološko podjetje. FOTO: AP

Poslovanje z CATL omejujejo tudi pri Fordu. Ameriški zakonodajalci so namreč večkrat podvomili o dogovoru med podjetjema za proizvodnjo poceni litij-železo-fosfatnih baterij za električna vozila s tehnologijo CATL. Marco Rubio, podpredsednik senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti, je dejal, da bi načrt "največjega geopolitičnega nasprotnika Amerike pripeljal v osrčje države". Ameriška podjetja so namreč pod vse večjim pritiskom, naj ne uporabljajo kitajskih baterij, vendar se ob tem soočajo tudi s pomisleki, kako bodo zadostili vsem potrebam do leta 2030 in ob tem ostali konkurenčni svetovnemu trgu z električnimi vozili. Kritike v prvi vrsti skrbi, da bi uporaba CATL baterij lahko ustvarila še večjo ameriško odvisnost od kitajske tehnologe. Ob poslabšanju odnosov med Washingtonom in Pekingom pa bi kratko potegnili na Zahodu. Ob tem velja upoštevati tudi dejstvo, da Amerika izdaja ugodne davčne subvencije za zeleno tehnologijo, denar pa bi tako lahko na koncu pristal v kitajskih rokah. Strokovnjaki v ZDA se zavedajo, da država nima jasnega načrta za dekarbonizacijo svojih ulic brez poceni kitajskih baterij za električna vozila - največ prav od podjetja CATL in njegovega glavnega tekmeca BYD. ZDA z baterijami, dobavnimi verigami in ključnimi minerali za Kitajsko zaostajajo že leta, opozarjajo strokovnjaki, ki ocenjujejo, da bo trajalo vsaj od pet do deset let, da bi sploh dohiteli Kitajsko. Časovnica je napeta tudi zaradi napovedi ameriškega predsednika Joea Bidna, da bosta do leta 2032 dve tretjini novih prodajnih vozil električni.

Nižjih cen električnih vozil brez kitajskih baterij trenutno ni mogoče ponuditi na trgu. FOTO: AP