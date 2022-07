ZDA v Italijo vračajo 130 nezakonito prodanih arheoloških predmetov

"To je druga pomembna vrnitev del v Italijo v nekaj mesecih, potem ko je bilo decembra lani vrnjenih 200 predmetov. To potrjuje odlično sodelovanje med oblastmi obeh držav, ki omogoča vračanje nezakonito odnesenih zakladov v Italijo," je poudaril generalni konzul v New Yorku Fabrizio Di Michele.

Med predmeti, ki bodo vrnjeni, so antični kipi, amfore, vaze in doprsni kipi iz žgane gline. Po navedbah preiskovalcev med drugim izvirajo iz obdobja Rimljanov in etruščanskega obdobja.