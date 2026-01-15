Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

ZDA v Karibskem morju zasegle nov tanker

Washington, 15. 01. 2026 16.31 pred 1 uro 1 min branja 32

Avtor:
A.K. STA
Fotografija je simbolična.

ZDA so v Karibskem morju v okviru ameriške kampanje za nadzor nad uvozom in izvozom nafte v Venezueli zasegle nov tanker, je sporočilo južno poveljstvo ameriške vojske. Po navedbah vojske so marinci in mornarji tanker Veronica v operaciji pred zoro zasegli brez incidentov.

Ameriško vojaško poveljstvo, odgovorno za Srednjo, Južno Ameriko in Karibe, je na družbenih omrežjih objavilo tudi videoposnetek, na katerem se vojaki spuščajo na palubo plovila.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.
FOTO: Profimedia

Zapisali so, da je izvoz nafte iz Venezuele mogoč le po predhodnem usklajevanju z ZDA. Gre za šesti zaseženi tanker v zadnjih tednih, ki je bodisi prevažal venezuelsko nafto bodisi je to storil v preteklosti.

Današnji zaseg sledi decembrskemu ukrepu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je odredil blokado vseh sankcioniranih tankerjev, ki vstopajo ali izstopajo iz Venezuele. Doslej zaseženi tankerji so bili bodisi pod ameriškimi sankcijami bodisi del flote v senci.

Trump se bo danes sicer sestal z venezuelsko opozicijsko voditeljico in prejemnico Nobelove nagrade za mir Mario Corino Machado.

zda tanker zaseg

V nizozemskem Utrechtu silovita eksplozija

Slovenec, osumljen umora avstrijske vplivnice, ostaja v priporu

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Plešemo
15. 01. 2026 17.55
Treba je merkat da ne zaplenijo naše ladje laho
Odgovori
0 0
nekajpavem
15. 01. 2026 17.53
V 7 razredu se otroci učijo razlik med Špartansko in Atensko ureditvijo. Če smo zdaj 2000 let živeli v demokratični Atenski ureditvi, se zadnja leta obračamo v Špartansko smer kjer bi rada o vsemu odločala aristokracija…Kakor kaže v izobraževalnem sistemu ZDA se niso prisli do stare grčije
Odgovori
0 0
Banion
15. 01. 2026 17.49
ja tudi tako se kaj zasluži za bankrotirano državo ko ne gre drugače kradeš šibkejšim
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
15. 01. 2026 17.49
Ce kdo spremlja kaj se dogaja s cenami zlata in srebra.... Ameriske banke bodo kolapsirale vsak cas, pa to.... Panic mode FULL ON
Odgovori
+1
1 0
Tomaz Korosec
15. 01. 2026 17.45
Veliko se tehta, kdo bi kratko potegnil v vojni. Ni potrebne vojne za poraz ZDA. Če začne samo ENA od naštetih Kitajska, Japonska ali EU prodajati ZDA obveznice gre ZDA takoj v stečaj. Bi bili pa tudi ostali precej prizadeti.
Odgovori
+2
2 0
Buci in Bobo
15. 01. 2026 17.43
Zaslužki so tudi že od nafte.
Odgovori
+1
1 0
Tomaz Korosec
15. 01. 2026 17.35
Zaseg je sam po sebi incident.
Odgovori
+5
5 0
MarkoJur
15. 01. 2026 17.34
Fašisti
Odgovori
+6
7 1
z765
15. 01. 2026 17.33
Piratstvo se nadaljuje.
Odgovori
+11
12 1
tech
15. 01. 2026 17.31
Nič niso zasegli, so kar ukradli ti ameriški lopovi. So postali svetovni kriminalci in teroristi.
Odgovori
+10
12 2
Buci in Bobo
15. 01. 2026 17.44
ko so financirali kitajce ste molčali
Odgovori
-1
0 1
tincoop
15. 01. 2026 17.31
V Ameriki so na oblasti spet takšni, kot so že iztrebili Indijance.
Odgovori
+8
8 0
Sixten Malmerfelt
15. 01. 2026 17.28
Za Jenkije in Trumplja je največja droga: črna nafta! Tudi đankiji kradejo za drogo!
Odgovori
+10
10 0
mario7
15. 01. 2026 17.28
Še nedavno so bili pirati samo Somalci. Lahko imajo jenkiji tako poceni goriva, ker je ukradeno...
Odgovori
+8
10 2
Najpametnejši
15. 01. 2026 17.27
Se je Ursula kaj pritožila? Je zaskrbljena? Kdo kaj ve? Nič nisem zasledil.
Odgovori
+8
9 1
Sixten Malmerfelt
15. 01. 2026 17.23
Navadni kradljivci nafte! Že zdaj naj bi z nafto iz ukradenih tankerje zaslužili 500 milijonopv $ s prodajo! Trump pa ima namen, da zasežejo vsaj 35 mio sodčkov, kar bi zneslo najmanj 3 milijarde $$$$$ zelembačev! čista kraja droge!
Odgovori
+9
10 1
Watch-Man X
15. 01. 2026 17.18
Japonci pravijo, da so američani začeli vojno, ko so jim potopili dve tovorni ladji. Prav tako nemci pravijo da so angleži začeli vojno.
Odgovori
+3
5 2
Kakosmodanes
15. 01. 2026 17.18
Izgleda, kot da zda primanjkuje tankerjev.
Odgovori
+5
7 2
medŠihtom
15. 01. 2026 17.14
večkrat pravim, kar vam vzamejo si povrnite destkratno z obrestmi. vsaj trump in putin sta tok pametna da me poslušata. ovčka bo seveda blejala do nezavesti svoj "beee ne pa ne, beee ne pa ne, beeee".
Odgovori
-3
2 5
bohinj je zakon
15. 01. 2026 17.13
Donči dela. Priden.
Odgovori
-2
7 9
RUBEŽ
15. 01. 2026 17.10
Ko se ti dokončno odpelje kot , saj vemo komu.
Odgovori
-2
3 5
bibaleze
Portal
Danes jo pozna ves svet: tako je kot dojenček bila videti zvezdnica
Je varno, da otrok jé sneg?
Je varno, da otrok jé sneg?
Mama, ki je začela znova
Mama, ki je začela znova
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
zadovoljna
Portal
Horoskopska znamenja, ki bodo do konca leta 2026 našla ljubezen
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Začenja se Kmetija: to so letošnji tekmovalci
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj
V finalu se mora odločiti, katera je prava zanj
vizita
Portal
Največjo škodo si delate z nerealnimi cilji
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Ali povzročajo raka?
Ali povzročajo raka?
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
Rak ščitnice: bolezen, ki pogosto ne boli
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Skrivnostni sin slavnega pevca znova opažen
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Super recept s proseno kašo, ki ni sladica
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Ideja za krepko zimsko kosilo brez mesa
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450