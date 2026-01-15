ZDA v Karibskem morju zasegle nov tanker

Ameriško vojaško poveljstvo, odgovorno za Srednjo, Južno Ameriko in Karibe, je na družbenih omrežjih objavilo tudi videoposnetek, na katerem se vojaki spuščajo na palubo plovila.

Zapisali so, da je izvoz nafte iz Venezuele mogoč le po predhodnem usklajevanju z ZDA. Gre za šesti zaseženi tanker v zadnjih tednih, ki je bodisi prevažal venezuelsko nafto bodisi je to storil v preteklosti.

Današnji zaseg sledi decembrskemu ukrepu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je odredil blokado vseh sankcioniranih tankerjev, ki vstopajo ali izstopajo iz Venezuele. Doslej zaseženi tankerji so bili bodisi pod ameriškimi sankcijami bodisi del flote v senci.

Trump se bo danes sicer sestal z venezuelsko opozicijsko voditeljico in prejemnico Nobelove nagrade za mir Mario Corino Machado.