Tujina

ZDA v ledenem oklepu: izropane police trgovin in rekordno sneženje

Washington, 24. 01. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 66

Avtor:
A.K.
Ekstremen mraz v ZDA

Združene države se soočajo z eno najhujših zimskih neurij v zadnjih desetletjih, ki prinaša močno sneženje, ledeni dež, ekstremen mraz in močan veter. Posledično so v številnih zveznih državah razglasili izredne razmere. Moten je promet, oskrba s hrano in potrebščinami, odpovedani so številni leti. Nekaterim grozi, da bodo v domovih ostali ujeti skoraj teden dni. Na stotisoč ljudi bi lahko brez elektrike ostalo več dni.

ZDA je v primežu zimske nevihte, kot je ne pomnijo. Izredne razmere so razglasili v najmanj 16 zveznih državah, prav tako tudi v prestolnici, piše CNN. Ameriški mediji opisujejo kaos, ki nastaja zaradi ekstremnega mraza. Prebivalci bi lahko več dni ostali ujeti doma, zato se želijo pripraviti na možen scenarij. Pred neurjem so prebivalci Atlante tako množično začeli kupovati zaloge hrane in vode. 

Podobno situacijo so zabeležili v Tulsi v Oklahomi, kjer so kupci poročali o skoraj praznih policah trgovin. Osnovne izdelke, kot so jajca, maslo, slanina, sveži pridelki in voda, so razgrabili. 

Oklahoma pričakuje rekordno sneženje. Nacionalna vremenska služba napoveduje do 33 cm snega v Oklahoma Cityju, kar se približuje rekordu iz leta 2009. V več kot stoletju in pol meritev je mesto le trikrat doživelo takšen snežni metež.

V Teksasu so oblasti pozvale prebivalce, naj se pripravijo na dolgoročno obdobje mraza. V Dallasu mestni uradniki prebivalce opozarjajo, naj se pripravijo na bivanje v zaprtih prostorih štiri do pet dni ali dlje. Pripravljajo zavetišča, oblasti pa opozarjajo, da vožnja na cestah naslednjih 48 do 72 ur predstavlja resno tveganje.

Ekstremen mraz v ZDA
Ekstremen mraz v ZDA
FOTO: AP

V prestolnici so sprejeli izredne ukrepe. Zvezni uradi v Washingtonu bodo v ponedeljek zaprti. Napovedano je obilno sneženje, dodatno nevarnost pa bo predstavljal led. Potovanje bi lahko ostalo izjemno nevarno tudi po prenehanju padavin zaradi ekstremnega mraza, ki ga bo nevihta pustila za seboj.

Do sobote je bilo v ZDA odpovedanih več kot 5100 letov, predvidenih za nedeljo, medtem ko je bilo odpovedanih že skoraj 3200 sobotnih letov. To je nov rekord, pišejo ameriški mediji.

Ekstremen mraz v ZDA
Ekstremen mraz v ZDA
FOTO: AP

Predsednik Donald Trump je v petek dejal, da je obveščen o rekordnem hladnem valu in zgodovinskem zimskem neurju, ki je prizadel večji del države, in poudaril, da njegova administracija sodeluje s pristojnimi, piše CNN. Zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah (FEMA) je po Trumpovih besedah pripravljena na odziv ozrioma posredovanje. Državljane je pozval, naj ostanejo varni in na toplem.

Bela hiša je potrdila, da se razmere nenehno spremljajo. Čeprav Trump pogosto preživlja vikende v Mar-a-Lagu na Floridi, ta konec tedna biva v Washingtonu. Medtem so ustavili nadaljnja odpuščanja delavcev za pomoč ob nesrečah, potem ko so januarja že odpustili 300 delavcev.

Po napadu morskega psa umrl komaj 12-letni deček

V Abu Dabiju nadaljevanje pogajanj, Rusi znova napadli Kijev

KOMENTARJI66

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1854475
24. 01. 2026 11.37
Takoj carine na sneg pa led uvest
Odgovori
0 0
robinhud
24. 01. 2026 11.35
še nisem zasledil da je kdaj tukaj kdaj pisalo da je v rusiji mraz kaj šele da je strupen mraz čeprav ima recimo omjajkon povprečno -45 pozimi pa tud do - 70 je že prišlo !!
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
24. 01. 2026 11.34
hahah resna novica....pri njih je vse biznis, tako pač je....četudi pade nekaj snega
Odgovori
0 0
Rookoko
24. 01. 2026 11.29
Zopet prva novica iz ZDA!!! Prenehajte s propagando, nas ne zanima!
Odgovori
+1
3 2
Rothschild1
24. 01. 2026 11.30
Daj se pomiri. Dihaj globoko. Bos videl. Pomaga …
Odgovori
+0
1 1
Komentator aligator
24. 01. 2026 11.23
Danski napad.
Odgovori
+6
6 0
torks11
24. 01. 2026 11.23
Naj Tramp razmisli koliko in kam naj pošlje carinsko stopnjo za sneg.
Odgovori
+4
5 1
smiljan13
24. 01. 2026 11.20
To prihaja k nam konec januarja..
Odgovori
-4
1 5
mario49
24. 01. 2026 11.14
In kaj bo "vsemogoči trumph ukrenil glede tega"?, mogoče bo pa "zvišal carine kateri od držav rega "sveta", ki jim še ni"!!!
Odgovori
+4
5 1
galeon
24. 01. 2026 11.13
Izpraznejo trgovine in ne stokajo, če so ceste zasnežene, tako kot pri nas.
Odgovori
+2
4 2
Korošec77
24. 01. 2026 11.12
Pa zdaj je Grenlandija k njim prisla. Na okus.
Odgovori
+10
10 0
BBcc
24. 01. 2026 11.12
Tako zgleda, ko je desničar na oblasti. Kaos.
Odgovori
-3
4 7
medwd
24. 01. 2026 11.24
ne vidiš, da je kupec na sliki št2 v kratki majci. Te slike so iz kajvem katerega leta. ne verjet vse kar piše v "novicah"
Odgovori
+3
3 0
BBcc
24. 01. 2026 11.28
Taka slika je na nori24?
Odgovori
+0
1 1
?erniGad
24. 01. 2026 11.11
I.C.E.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
24. 01. 2026 11.06
Saj trampi trdi da ni segrevanja
Odgovori
+0
2 2
Uporabnik1854475
24. 01. 2026 11.38
Ja očitno ga res ni glede na razmera
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
24. 01. 2026 11.05
V Dallasu mestni uradniki prebivalce opozarjajo, naj se pripravijo na bivanje v zaprtih prostorih štiri do pet dni ali dlje. ...5 dni v zaprtih prostorih, celo... pri nas jih precej ustraja neprodušno pozaprtih kar celo leto... zakaj ne, dokler gre :)
Odgovori
+2
2 0
NotMe
24. 01. 2026 11.05
Zakaj se mi zdi, da so hrano pokupili tisti, ki bi jim dobro delo ravno ene tri tedne posta? Pa dobro, za 4 dni hrane ima pa ja vsako gospodinjstvo itak doma? Dva pakla špagetov, riža pa kak kremenatlc na ledu?
Odgovori
+5
5 0
Buča hokaido
24. 01. 2026 11.05
Zakaj kupujejo vodo, če je toliko snega?
Odgovori
+1
3 2
Uporabnik1854475
24. 01. 2026 11.38
Američani pač, ni treba razumet
Odgovori
0 0
SAME KLOBASE
24. 01. 2026 11.04
Evo karma, zdaj imajo Grenlandijo pri sebi
Odgovori
+11
16 5
Rudar
24. 01. 2026 11.11
Ti se pazi karme, se naslajaš pri nesreči drugih.
Odgovori
-1
4 5
galeon
24. 01. 2026 11.12
Take razmere imajo oni vsako zimo.
Odgovori
+1
2 1
NotMe
24. 01. 2026 11.03
No, pa imajo ice.
Odgovori
+7
7 0
ho?emVšolo
24. 01. 2026 11.02
Želeli so Grenlandijo, imajo jo doma. Še kakšna želja?
Odgovori
+14
16 2
Rudar
24. 01. 2026 11.11
Ja. Sam če napišem me bodo zbrisali.
Odgovori
-1
1 2
medwd
24. 01. 2026 11.01
je pa RES MRZLO, da pride kupec v trgovino v KRATKI MAJCI!! haha, s katerega letnega časa ste pa potegnili to sliko?? iz katerega leta. joooj joj. slika 2 nimam komentarja nažalost, že večkrat videno.
Odgovori
+7
7 0
progresivnidaveknastanovanja
24. 01. 2026 11.27
tud pr nas videvam norce v kratkih hlačih ali majicah pri nizkih temperaturah
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
