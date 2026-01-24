ZDA v ledenem oklepu: izropane police trgovin in rekordno sneženje

ZDA je v primežu zimske nevihte, kot je ne pomnijo. Izredne razmere so razglasili v najmanj 16 zveznih državah, prav tako tudi v prestolnici, piše CNN. Ameriški mediji opisujejo kaos, ki nastaja zaradi ekstremnega mraza. Prebivalci bi lahko več dni ostali ujeti doma, zato se želijo pripraviti na možen scenarij. Pred neurjem so prebivalci Atlante tako množično začeli kupovati zaloge hrane in vode.

Izropane police v ZDA Profimedia

Podobno situacijo so zabeležili v Tulsi v Oklahomi, kjer so kupci poročali o skoraj praznih policah trgovin. Osnovne izdelke, kot so jajca, maslo, slanina, sveži pridelki in voda, so razgrabili.

Ekstremen mraz v ZDA AP

Oklahoma pričakuje rekordno sneženje. Nacionalna vremenska služba napoveduje do 33 cm snega v Oklahoma Cityju, kar se približuje rekordu iz leta 2009. V več kot stoletju in pol meritev je mesto le trikrat doživelo takšen snežni metež. V Teksasu so oblasti pozvale prebivalce, naj se pripravijo na dolgoročno obdobje mraza. V Dallasu mestni uradniki prebivalce opozarjajo, naj se pripravijo na bivanje v zaprtih prostorih štiri do pet dni ali dlje. Pripravljajo zavetišča, oblasti pa opozarjajo, da vožnja na cestah naslednjih 48 do 72 ur predstavlja resno tveganje.

Ekstremen mraz v ZDA FOTO: AP

V prestolnici so sprejeli izredne ukrepe. Zvezni uradi v Washingtonu bodo v ponedeljek zaprti. Napovedano je obilno sneženje, dodatno nevarnost pa bo predstavljal led. Potovanje bi lahko ostalo izjemno nevarno tudi po prenehanju padavin zaradi ekstremnega mraza, ki ga bo nevihta pustila za seboj. Do sobote je bilo v ZDA odpovedanih več kot 5100 letov, predvidenih za nedeljo, medtem ko je bilo odpovedanih že skoraj 3200 sobotnih letov. To je nov rekord, pišejo ameriški mediji.

Ekstremen mraz v ZDA FOTO: AP