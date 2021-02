ZDA v Nemčijo deportirale 95-letnega nacističnega paznika

Friedrich Karl Bergerje v ZDA živel vse od leta 1959. Njegovo deportacijo je lani odredil ameriški sodnik, rekoč, da so zapornike v taborišču Neuengamme zadrževali v grozljivih razmerah, delati so morali do "izčrpanosti in smrti". Med sojenjem je Berger priznal, da je delal kot paznik v Neuengammu, a trdil, da ni nikoli opazil zlorab ali umorov zapornikov. Priznal pa je, da je zapornikom preprečil, da bi zbežali iz taborišča, navaja BBC.

V intervjuju za Washington Post je trdil, da je bil prisiljen v delo paznika v nacističnem taborišču, da je tam delal zgolj kratek čas ter da pri delu ni nosil orožja. Deportacijo po 75 letih je označil za smešno: "Ne morem verjeti."

Nemško tožilstvo tudi 75 let po nacističnih zločinih še vedno sodno preganja vpletene, tudi uradnike in paznike, ki so delali v taboriščih. Zgolj ta mesec so vložili obtožnico zoper 95-letno žensko, ki je delala kot tajnica v taborišču Stutthof ter 100-letnika, ki je bil paznik v taborišču Sachsenhausen.

Nemško tožilstvo je primer zoper Bergerja v preteklih letih sicer opustilo zaradi pomanjkanja dokazov. A ga sedaj čaka zaslišanje na policiji, primer proti njemu bi lahko znova sprožili, odvisno od tega, kaj bo povedal na zaslišanju.