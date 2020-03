ZDA v poročilu o človekovih pravicah posebej kritične do Kitajske, Irana, Kube in Venezuele

Poročilo, ki ga pripravljajo ameriška diplomatska predstavništva po svetu s pomočjo nevladnih organizacij, med 199 državami in ozemlji vključuje tudi Slovenijo. Omenja, da prihaja do družbenega nasilja nad homoseksualci, biseksualci, transseksualci in spolno neopredeljenimi osebami. Sicer pa večjih težav ni in vlada preganja kršitelje, četudi gre za državne uradnike.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je posebej kritiziral Kitajsko zaradi nasilja nad muslimansko manjšino Ujgurov v provinci Šinjang in zapiranja v taborišča, nadzora nad političnimi oporečniki in sovražnosti do verujočih. Izpostavil je tudi nasilje vlad proti politični opoziciji v Iranu in na Kubi, ter nasilje "nezakonitega režima"Nicolasa Madura v Venezueli, med njimi izvensodne poboje, izginotja, mučenja in samovoljne aretacije.

Povedal je, da poročilo časti tiste, ki so plačali najvišjo ceno boja za svobodo in človeško dostojanstvo in tiste, ki so bili kaznovani zaradi svoje vere in prepričanj. Poročilo je dokaz, da ZDA še vedno verjamejo v ljudi po svetu, ki silijo svoje vlade k spoštovanju temeljnih človekovih pravic vseh, je poudaril.

Poročilo je že bilo deležno kritik, med drugim zato, ker kljub ugotovitvam ameriških obveščevalnih agencij ne obsoja savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana zaradi umora novinarja Džamala Hašokdžija na savdskem konzulatu v Istanbulu oktobra 2018. Prav tako tudi, ker ni kritike nadaljevanja nezakonitih gradenj Izraela na palestinskih ozemljih.

Pompeo je ob predstavitvi poročila State Departmenta omenil tudi posebno Komisijo o neodtujljivih pravicah, ki jo je ustanovil lani in pričakuje njeno prvo poročilo okoli 4. julija.

Proti tej komisiji so v petek štiri organizacije za človekove pravice na sodišču v New Yorku vložile tožbo. Center za človekove pravice Roberta Kennedyja, Center za zdravje in enakost spolov, Svet za globalno enakost in Svet za globalno pravičnost trdijo, da komisija diskriminira člane skupnosti LGBTQ in ženske glede njihove pravice do umetne prekinitve nosečnosti.