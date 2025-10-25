ZDA bodo preiskovale kitajsko vlado

"Preiskava je bila sprožena zaradi očitnega neizpolnjevanja sporazuma z dne 15. januarja 2020 na strani kitajske vlade. Ta poteza poudarja odločenost Trumpove vlade, da Kitajsko prisili k izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma prve faze", je v petek izjavil ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
Donald Trump, ki je skoraj šest let po sporazumu spet predsednik ZDA, je od začetka drugega mandata začel uvajati vse mogoče carine na vse strani, Peking pa je sprejel povračilne ukrepe, kot je – poleg povišanja carin na uvoz iz ZDA – oteževanje izvoza redkih zemelj v ZDA.
Trenutno vlada premirje, vendar pa se je Trumpova vlada zdaj spomnila, da se je Peking leta 2020 zavezal, da bo v dveh letih povečal nakupe ameriških izdelkov in storitev, predvsem pa kmetijskih pridelkov, za več sto milijard dolarjev.
Potem ko je Trump začel letos spet uvajati višje carine na uvoz iz Kitajske, je ta povišala tudi carinske stopnje na uvoz ameriške soje in prizadela ameriške kmete, ki so Trumpova volilna baza.
Tik pred srečanjem s Xijem
Ameriški analitiki v najavi preiskave izpolnjevanja sporazuma iz leta 2020 zato predvsem vidijo poskus pritiska na Kitajsko, naj kupuje kmetijske pridelke in Trumpu pomaga iz politične zagate, je poročala televizija MSNBC.
Trump sicer ta konec tedna odhaja na svojo prvo azijsko turnejo v drugem mandatu, v okviru katere naj bi se po napovedih ob robu vrha Foruma za gospodarsko sodelovanje Azijsko-tihomorske regije (Apec) srečal tudi s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.
