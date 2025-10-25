ZDA bodo preiskovale kitajsko vlado

"Preiskava je bila sprožena zaradi očitnega neizpolnjevanja sporazuma z dne 15. januarja 2020 na strani kitajske vlade. Ta poteza poudarja odločenost Trumpove vlade, da Kitajsko prisili k izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma prve faze", je v petek izjavil ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer .

Trenutno vlada premirje, vendar pa se je Trumpova vlada sedaj spomnila, da se je Peking leta 2020 zavezal, da bo v dveh letih povečal nakupe ameriških izdelkov in storitev, predvsem pa kmetijskih pridelkov, za več sto milijard dolarjev.

Donald Trump, ki je skoraj šest let po sporazumu spet predsednik ZDA, je od začetka drugega mandata začel uvajati vse mogoče carine na vse strani, Peking pa je sprejel povračilne ukrepe, kot je – poleg povišanja carin na uvoz iz ZDA – oteževanje izvoza redkih zemelj v ZDA.

Potem ko je Trump začel letos spet uvajati višje carine na uvoz iz Kitajske, je ta povišala tudi carinske stopnje na uvoz ameriške soje in prizadela ameriške kmete, ki so Trumpova volilna baza.