ZDA v primežu ekstremnega vremena: 'Takšnih poplav še nismo videli'

Hude poplave v ameriškem narodnem parku Yellowstone odnašajo domove, mostove in ceste. Poleg tega pa po ZDA pustoši tudi hud vročinski val. Več kot 100 milijonov Američanov je prejelo opozorilo, naj ne zapuščajo svojih domov, dokler se visoke temperature ne spustijo. Medtem so številna gorska področja zajeli gozdni požari, pustošenje plamenov pa spominja na uničenje po izbruhu vulkana.

Obilno deževje in taljenje snežne odeje sta sprožila več poplav, ki so prebivalce nekaterih predelov narodnega parka Yellowstone prisilila v evakuacijo. Težave imajo tudi z dobavo električne energije, prav tako pa so v državi sprožili mehanizem za zaprtje vseh petih vhodov. Ti bodo ostali zaprti nedoločen čas, ravno v času poletne turistične sezone.

V južnem delu Montane so morali pristojni s splavom rešiti tudi več deset nasedlih tabornikov. "Takšnih poplav še nismo videli," je dejal meteorolog Nacionalne vremenske službe v Billingsu v Montani Cory Mottice. Videoposnetki in fotografije prikazujejo zemeljske plazove ter ceste in mostove, ki so jih poplavile vode. Medtem v nekaterih drugih predelih ZDA divja drugačno ekstremno vreme. V Milwaukeeju so med pustošenjem nevihte izginili otrok in dve odrasli osebi. Narasle vode so jih namreč odnesle v drenažni jarek na jezeru Michigan, poročajo tuji mediji.

