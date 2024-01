ZDA v primežu snežnih viharjev, neviht in tornadov

Z vzhoda ZDA so v torek poročali o hudourniških poplavah, sunkih vetra s hitrostjo 80 kilometrov na uro in nevihtah. Guverner New Jerseyja Phil Murphy je v izjavi za lokalne medije posvaril, da gre za nenavadno neurje, ki je prineslo okoli 100 milimetrov padavin.

Jugovzhod ZDA, tudi Florido, pa so prizadeli tornadi, ki so uničevali hiše in podirali drevesa. V povezavi z neurjem iz Alabame, Severne Karoline in Georgie poročajo o skupno treh mrtvih, med drugim zaradi podrtega drevja in prevrnjenih mobilnih hišic.