ZDA v Riadu še z rusko delegacijo. Tema: varnost prometa v Črnem morju

Prvo srečanje ameriške in ruske delegacije v Savdski Arabiji

Rusijo bosta na pogovorih zastopala predsednik senatnega odbora za mednarodne zadeve Grigorij Karasin in svetovalec vodje ruske varnostne službe FSB Sergej Beseda .

Svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov je v četrtek potrdil, da se bodo predstavniki Rusije in ZDA danes sestali v Savdski Arabiji. Po navedbah Kremlja bosta delegaciji govorili o varnosti ladijskega prometa v Črnem morju.

V Savdski Arabiji so že v nedeljo potekali pogovori med predstavniki Ukrajine in ZDA. Delegaciji sta med drugim razpravljali o zaščiti energetske infrastrukture, so sporočili iz Kijeva.

Putin je v torkovem pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom podprl 30-dnevno prekinitev napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Ob tem je popolno premirje v Ukrajini pogojil z ustavitvijo oboroževanja ukrajinskih sil.

V sredo se je nato Trump po telefonu pogovarjal še z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Slednji je po pogovoru izjavil, da bi lahko pod ameriškim vodstvom letos dosegli trajni mir. Spomnil je še, da Kijev podpira predlog ZDA o popolni prekinitvi ognja.