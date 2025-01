ZDA v vrtincu 'snežnega viharja desetletja'

Več kot 60 milijonov Američanov se pripravlja na hud zimski vihar, ki bi v nekaterih državah lahko prinesel najobilnejše sneženje in najnižje temperature v več kot desetletju. V zveznih državah Kentucky in Virginia so razglasili izredne razmere. Vremenoslovci svarijo pred nemogočimi voznimi razmerami in prometnimi zastoji.

Neurje, ki se je razvilo v notranjosti ZDA, se bo v prihodnjih dneh premaknilo proti vzhodu, je sporočila državna meteorološka služba (NWS). Na 2000 kilometrov dolgem območju bo do ponedeljka prizadelo približno 62 milijonov ljudi, poroča CNN. Močan vremenski sistem naj bi prizadel vsaj ducat zveznih držav z mešanico snega, ledu in snežnih neviht, ki jih spremljajo vetrovi s sunki do 40 metrov na uro, kar ustvarja zahrbtne pogoje za vožnjo in morebitne izpade električne energije.

Zasnežen Lowville, N.Y

V zveznih državah Kentucky in Virginia so razglasili izredne razmere, dele ZDA, ki niso vajeni hudega mraza, vključno z Misisipijem in Florido, pa so opozorili pred zahtevnimi razmerami, ki se obetajo. Po besedah vremenoslovcev ekstremno vreme povzroča polarni vrtinec, območje hladnega zraka, ki kroži okoli Arktike. "Za nekatere bi to lahko bilo najobilnejše sneženje v več kot desetletju," je sporočila Nacionalna uprava za oceane in ozračje. "To bi lahko pripeljalo do najhladnejšega januarja v ZDA po letu 2011," je napovedal Dan DePodwin iz AccuWeather. Dodal je, da bi "temperature, ki so precej pod zgodovinskim povprečjem", lahko trajale vsaj teden dni.

Tako nizke temperature bodo tudi na vzhodni obali, ki naj bi jo neurje zajelo do večera. V osrednjem delu ZDA bo vreme povzročilo "precejšnje motnje v vsakdanjem življenju" in "nevarne ali nemogoče vozne razmere ter obsežne zapore", še opozarja NWS. Na nekaterih območjih Kansasa in Indiane bi lahko zapadlo vsaj 20 centimetrov snega. Možni so tudi snežni viharji. "Vožnja bo postala izjemno nevarna, saj bodo ceste neprehodne. Obstaja veliko tveganje, da bodo vozniki obtičali na cestah!" Za Missouri, Illinois ter dele Kentuckyja in Zahodne Virginije sta napovedana tudi žled in leden dež.

Ko se bo nevihta pomikala proti vzhodu, bodo milijoni Američanov deležni rekordno nizkih temperatur, še pravijo vremenoslovci. Mesta, vključno z Washingtonom, Baltimorom in Philadelphio, se pripravljajo na snežne in ledene razmere, ki bodo trajale do ponedeljka. V delih Virginije bi lahko zapadlo med 10 in 30 centimetrov snega. V delih južnih ZDA, vključno z Arkansasom, Louisiano in Mississippi, lahko nastanejo tudi močne nevihte. "Grdo bo, potencialna katastrofa. To je nekaj, česar že dolgo nismo videli," pa je za agencijo AP opozoril meteorolog Ryan Maue.