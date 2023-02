'ZDA v zadnjem letu več kot desetkrat vdrle v kitajski zračni prostor'

Kitajsko zunanje ministrstvo pravi, da so ZDA v zadnjem letu v njihov zračni prostor z baloni poletele več kot desetkrat. Obtožbe prihajajo po tem, ko so ZDA 4. februarja nad svojim zračnim prostorom sestrelile domnevno vohunski kitajski balon, za katerega je Kitajska trdila, da je šlo za civilni balon. Odnosi med državama so se od takrat poslabšali. V zadnjih dneh so ZDA sporočile, da so sestrelile še številne druge neznane predmete.

icon-expand 'Kitajski vohunski balon' nad ZDA FOTO: AP Peking je danes sporočil, da so ZDA v njihov zračni prostor vdrle že večkrat. "Ni nenavadno, da ZDA nezakonito vstopijo v zračni prostor drugih držav," je na redni novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin. "Samo od lanskega leta so ameriški baloni nezakonito leteli nad Kitajsko več kot desetkrat brez kakršne koli odobritve kitajskih oblasti. Prva stvar, ki bi jo morala narediti ameriška stran, je, da se podvrže nekaj samorefleksiji, namesto da blati in obtožuje Kitajsko," je dejal in dodal, da se je Peking na vdore odzval na "odgovoren in profesionalen" način. "Če želite izvedeti več o ameriških balonih, ki nezakonito vstopajo v kitajski zračni prostor, predlagam, da se obrnete na ameriško stran," je še dejal. Washington se na obtožbe iz Pekinga še ni odzval. Zaradi prvega incidenta z balonom je ameriški državni sekretar Antony Blinken odpovedal načrtovano potovanje v Peking. Visoki diplomat je domnevno kitajsko vohunjenje na visoki nadmorski višini označil za "nesprejemljivo in neodgovorno". V nedeljo so ZDA odredile sestrelitev "osmerokotne strukture" brez posadke v Michiganu blizu meje s Kanado - to je bil že četrti predmet, ki so ga sestrelili v osmih dneh. Lovci so 10. februarja sestrelili tudi manjše neznane predmete nad Aljasko in 11. februarja nad severno Kanado. Wang je dejal, da "ne pozna teh drugih predmetov". "Toda vsem tukaj želimo povedati, da je pogosto izstreljevanje naprednih izstrelkov, ki se uporabljajo za sestrelitev neznanih letečih predmetov s strani ZDA, pretirana reakcija s prekomerno silo," je dejal.