ZDA vabljene na vojaške vaje na Grenlandiji

"ZDA so kot članica Nata seveda vabljene," je Soren Andersen za AFP povedal na krovu ladje danske vojne mornarice v pristanišču Nuuk, glavnem mestu Grenlandije.

Andersen je povedal tudi, da je vaja Arktična vzdržljivost "povezana z dogajanjem v Ukrajini", ter da v bližini arktičnega otoka, ki je avtonomno ozemlje Danske, doslej še ni opazil ruskih ali kitajskih ladij. Dodal je tudi, da po njegovem mnenju "ni neposredne grožnje Grenlandiji".

"To počnemo skupaj z našimi zavezniki. To počnemo z ZDA, s Kanado in z vsemi zaveznicami v Natu," je dejal.