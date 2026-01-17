Naslovnica
Tujina

ZDA vabljene na vojaške vaje na Grenlandiji

Nuuk, 17. 01. 2026 11.14 pred 20 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA K.H.
Vojaški dron

ZDA so po navedbah generalmajorja danskega združenega arktičnega poveljstva Sorena Andersena vabljene na vojaške vaje na Grenlandiji, na katerih bodo sodelovale članice in zaveznice zveze Nato.

"ZDA so kot članica Nata seveda vabljene," je Soren Andersen za AFP povedal na krovu ladje danske vojne mornarice v pristanišču Nuuk, glavnem mestu Grenlandije.

Andersen je povedal tudi, da je vaja Arktična vzdržljivost "povezana z dogajanjem v Ukrajini", ter da v bližini arktičnega otoka, ki je avtonomno ozemlje Danske, doslej še ni opazil ruskih ali kitajskih ladij. Dodal je tudi, da po njegovem mnenju "ni neposredne grožnje Grenlandiji".

"To počnemo skupaj z našimi zavezniki. To počnemo z ZDA, s Kanado in z vsemi zaveznicami v Natu," je dejal.

Preberi še Na Grenlandijo gresta tudi dva častnika Slovenske vojske

Kljub nameram ameriškega predsednika Donalda Trumpa za priključitev Grenlandije ZDA je Andersen dejal, da se v odnosu Danske do ameriške vojske "ni spremenilo nič".

Dogajanje sledi kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije, in ameriškim težnjam po prevzemu nadzora nad tem danskim avtonomnim ozemljem. Trump je dejal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo "zlepa ali zgrda", saj bosta sicer to storili Rusija ali Kitajska.

zda vojaška vaja grenlandija arktična vzdržljivost

Muzej Louvre bo za nekatere obiskovalce dražji za skoraj polovico

JanezNovakJohn
17. 01. 2026 11.45
Lahko bi povabili še Rusijo in Kitajsko.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
17. 01. 2026 11.43
Hahaha
Odgovori
0 0
bibaleze
