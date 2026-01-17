ZDA vabljene na vojaške vaje na Grenlandiji

"ZDA so kot članica Nata seveda vabljene," je Soren Andersen za AFP povedal na krovu ladje danske vojne mornarice v pristanišču Nuuk, glavnem mestu Grenlandije.
Andersen je povedal tudi, da je vaja Arktična vzdržljivost "povezana z dogajanjem v Ukrajini", ter da v bližini arktičnega otoka, ki je avtonomno ozemlje Danske, doslej še ni opazil ruskih ali kitajskih ladij. Dodal je tudi, da po njegovem mnenju "ni neposredne grožnje Grenlandiji".
"To počnemo skupaj z našimi zavezniki. To počnemo z ZDA, s Kanado in z vsemi zaveznicami v Natu," je dejal.
Kljub nameram ameriškega predsednika Donalda Trumpa za priključitev Grenlandije ZDA je Andersen dejal, da se v odnosu Danske do ameriške vojske "ni spremenilo nič".
Dogajanje sledi kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije, in ameriškim težnjam po prevzemu nadzora nad tem danskim avtonomnim ozemljem. Trump je dejal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo "zlepa ali zgrda", saj bosta sicer to storili Rusija ali Kitajska.
