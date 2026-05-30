Tujina

ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo proizvajale podvodne drone

London, 30. 05. 2026 20.20

Avtor:
STA N.Š.
John Healey

ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva Aukus začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, namenjena zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri trojice držav.

Gre za razvoj t. i. podvodnih plovil brez posadke (UUV), proizvodnja katerih naj bi po načrtih stekla že prihodnje leto. Celotne vrednosti projekta predstavniki držav niso razkrili, je pa britanski obrambni minister John Healey potrdil, da bo Združeno kraljestvo prispevalo okoli 190 milijon evrov.

Healey je ob tem priznal, da je bilo tovrstnih aktivnosti v okviru zavezništva premalo. "Predolgo smo v okviru zavezništva govorili preveč in izvedli premalo. To se je zdaj spremenilo," je dodal.

Zagotovil je, da bo projekt pospešil razvoj naprednih vojaških tehnologij in omogočil hitrejšo uvedbo novih zmogljivosti v operativno rabo. Po navedbah predstavnikov držav bodo nova brezpilotna plovila opremljena z naprednimi sistemi in tovorom, ki bodo omogočali zaščito podmorske infrastrukture, izvajanje nadzora, izvidniških nalog, logistične podpore in po potrebi tudi napadov.

"To bo našim silam hitro zagotovilo napredne bojne tehnologije," je poudaril Healey in dodal, da bodo sistemi pomagali pri soočanju z grožnjami podmorskim kablom in cevovodom, "od katerih je odvisen velik del našega vsakdana".

Napoved o proizvodnji podvodnih dronov prihaja v času vse večjih skrbi zaradi varnosti podmorske infrastrukture. Po poročanju britanskega BBC, ki se sklicuje na obrambne vire, je bilo v zadnjih letih zaznati povečano aktivnost ruskih plovil v bližini kritičnih podmorskih povezav.

Healey je pred mesecem dni Rusijo obtožil, da v vodah severno od Združenega kraljestva, izvaja prikrite operacije, kar Moskva zanika. Velika Britanija je z Norveška sicer že decembra podpisala sporazum o okrepitvi nadzora nad podmorskimi kabli v severnem Atlantiku. Poleg ruskih aktivnosti se pojavljajo tudi poročila o poškodbah kablov v bližini Tajvan ter v švedskih vodah in v Baltskem morju.

Na današnjem forumu v Singapurju Healey, njegov avstralski kolega Richard Marles in šef Pentagona Pete Hegseth niso želeli komentirati ugibanj, ali je projekt usmerjen proti Rusiji in Kitajski, prav tako pa niso odgovorili na vprašanja o domnevnem počasnem napredku programov Aukus.

V okviru t. i. drugega stebra zavezništva, ki je nastalo leta 2021, države že razvijajo tehnologije napredne zmogljivosti, kot so hipersonične rakete, podvodna robotika in sistemi umetne inteligence.

