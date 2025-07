ZDA znova izstopajo iz Unesca

Združene države Amerike so sporočile, da znova zapuščajo Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). ZDA so odločitev utemeljile rekoč, da je organizacija protiizraelska in spodbuja "razdiralne" cilje. Odločitev o izstopu naj bi začela veljati konec prihodnjega leta. Gre za že drugi izstop ZDA iz Unesca v zadnjem desetletju, prvič so se umaknile leta 2018 v času predsednika Donalda Trumpa, nato pa se organizaciji ponovno pridružile junija 2023, pod predsedovanjem Joeja Bidna.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce je po poročanju francoske iskovne agencije AFP dejala, da nadaljnje članstvo v organizaciji "ni v nacionalnem interesu Združenih držav". Bruce je Unesco opisala kot organizacijo, ki "dela za spodbujanje razdiralnih družbenih in kulturnih ciljev". Unesco je po njenem mnenju preveč osredotočen na trajnostne cilje ZN, ki jih je označila za "globalistično, ideološko agendo", in spodbuja kulturne vsebine, ki so "družbeno razdiralne". Poudarila je tudi domnevno protiizraelsko stališče organizacije s sprejemom Palestine kot članice. "Odločitev Unesca, da sprejme 'državo Palestino' kot državo članico, je zelo problematična, v nasprotju s politiko ZDA in je prispevala k širjenju protiizraelske retorike znotraj organizacije," je pojasnila Bruce.

Izraelska in palestinska zastava FOTO: Shutterstock icon-expand

Izstop ZDA, ki bo začel veljati konec prihodnjega leta, je bil po poročanju AFP pričakovan, saj je Donald Trump podoben ukrep sprejel že med svojim prvim mandatom, ko je napovedal, da se ZDA skupaj z Izraelom protestno umikajo iz Unesca, ker naj bi bila organizacija pristranska glede Izraela. Odločitev je Trumpov predhodnik Joe Biden razveljavil, potem ko je leta 2021 nastopil funkcijo, ZDA pa so se ponovno pridružile Unescu kot tudi vrsti drugih organizacij, denimo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), in podnebnim sporazumom, iz katerih so se pred tem umaknile.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand