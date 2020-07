ZDA iz Nemčije umika 11.900 vojakov: del se jih vrača v domovino, del ostaja v Evropi

Umik naj bi bil namreč povezan tudi s povečanjem vojaške prisostnosti ZDA na Poljskem, za kar si uradna Varšava že dlje časa prizadeva, poroča AP. Del vojakov bi tako lahko premestili tudi na Poljsko in v Baltske države, s čimer naj bi Pentagon poslal jasno sporočilo Rusiji, da so ZDA še vedno zavezane obrambi Evrope in severnoatlantskemu zavezništvu.

Danes pa je ameriško obrambno ministrstvo uradno potrdilo, da iz Nemčije umikajo 11.900 vojakov - pri tem se jih bo 6400 vrnilo v domovino, 5600 vojakov pa bodo premestili v druge Natove zaveznice, v Italijo in Belgijo, je sporočil ameriški obrambni minister Mark Esper . Dodal je, da je cilj umika in premestitve sil utrditi jugovzhodno krilo Nata ob Črnem morju.

Ameriški predsednik Donald Trump je že sredi junija napovedal umik oziroma izrazito zmanjšanje ameriških vojakov v Nemčiji, kot razlog za to pa navedel, da uradni Berlin ne namenja dovolj finančnih sredstev za Natovo zavezništvo in obrambo nasploh. V tej Natovi zaveznici je sicer stalno nameščenih 36.000 pripadnikov ameriške vojske.

Izvedba celotnega načrta naj bi sicer trajala več let, ameriške davkoplačevalce pa naj bi stala več milijard dolarjev. Prva premeščanja naj bi se začela že v nekaj mesecih. Ni pa jasno, kaj se bo zgodilo oziroma ali bo celotni načrt izpeljan, če predsednik Trump novembra ni ponovno izvoljen.

Umik vojakov iz države, ki velja za tesno in dolgoletno zaveznico ZDA, so kritizirali tako v demokratskih kot republikanskih vrstah, da gre za "darilo Rusiji"ter "grožnjo ameriški nacionalni varnosti". 22 republikancev predstavniškega doma je predsedniku Trumpu v pismu očitalo, da s potezo zmanjšuje zavezanost ZDA evropski varnosti in obrambi, da bo spodbudil rusko agresijo in oportunizem, še navaja AP. Nekateri v kongresu nameravajo umik sil iz Nemčije preprečiti z zakonom o prihodnjem proračunu za obrambo.

Kot del načrta naj bi premestili tudi nekatera ključna ameriška poveljstva, ki se trenutno nahajajo v Nemčiji. Evropsko poveljstvo Združenih držav (EUCOM), katerega sedež se trenutno nahaja v Stuttgartu, naj bi tako premestili v Belgijo, poroča CNN.

Ameriške sile so v času hladne vojne veljale za poroka varnosti tedanje Zvezne republike Nemčije. Takrat je bilo na območju občasno tudi do 250.000 ameriških vojakov. Po padcu Berlinskega zidu se je njihovo število močno zmanjšalo. Leta 2000 jih je bilo tako v Nemčiji še 70.000, deset let kasneje 48.000, danes jih je še 36.000. Nemčija je tako druga država z največ ameriškimi vojaki na svojih tleh, za Japonsko.