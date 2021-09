Zaradi pretepanja in izgona migrantov odstopil odposlanec ZDA za Haiti

Foote je v odstopnem pismu navedel, da je Haiti pretresen zaradi revščine, kriminala, vladne korupcije in pomanjkanja humanitarnih sredstev. Dejal je, da "propadla država ne more zagotoviti varnosti ali osnovnih storitev, več beguncev pa bo spodbudilo nadaljnji obup in kriminal" . Dodal je, da bo to imelo katastrofalne posledice, ne samo za Haiti, ampak tudi za ZDA in celotno zahodno hemisfero.

Bidnova administracija se trenutno spopada s pritokom več tisoč migrantov, med katerimi je veliko Haitijcev, na meji med ZDA in Mehiko v Del Riu v Teksasu. Aktualna administracija je poudarila, da bodo migrante zavrnili, kar je razjezilo mnoge demokrate in skupine za človekove pravice, ki menijo, da je vračanje migrantov zaradi humanitarne krize na Haitiju nečloveško.

Medtem pa je odstopil posebni odposlanec ZDA za Haiti Daniel Foote . Kot je pojasnil v odstopni izjavi, ne želi biti povezan z "nečloveško, kontraproduktivno odločitvijo Združenih držav o deportaciji več tisoč haitijskih beguncev" . Dodal je, da je pristop ZDA do Haitija in humanitarne krize zelo zgrešen.

Haitijci se na pot proti ZDA prek Srednje Amerike odpravljajo peš, z avtomobili in avtobusi. Zadnji val je med drugim posledica velikega potresa na Haitiju sredi avgusta, pa tudi nestabilnosti po atentatu na predsednika Jovenela Moiseja . Nazadnje so ZDA tako vračale begunce s Haitija, ki so jih prestregli na morju leta 1992. Na veliko so včasih pošiljali nazaj tudi migrante iz Mehike, vendar po kopnem in počasneje. Podoben izgon Haitijcev je v nedeljo napovedala tudi Mehika. Polete bodo izvajali iz krajev blizu meje z ZDA, kjer je še več tisoč migrantov, ki čakajo na priložnost, da pridejo v ZDA.

Prizori iz nekih drugih časov: mejna policija na konjih bičala migrante

Nekateri demokratski predstavniki so od vlade zahtevali, naj preneha deportirati tiste, ki so pobegnili s Haitija v ZDA. Hkrati pa so izrazili zgroženost zaradi odnosa mejne policije do migrantov, potem ko so v javnost prišli nekateri posnetki, na katerih je mogoče videti policiste na konjih, ki z biči in palicami pretepajo ljudi. V sredo se je devet članov kongresa v Beli hiši sestalo z več uradniki Bidnove uprave in ponovilo, da nameravajo v kongresu sprožiti postopke.

"Jezna sem. Nesrečna ob pogledu na kavboje, ki so bičali ljudi s Haitija," je dejala kalifornijska kongresnica Maxine Waters. "To, kar smo videli, je slabše od tistega, čemur so bili priča v suženjstvu: kavboji na konjih, ki bičajo črne ljudi, Haitijce."

Medtem pa so razmere v karibski državi še vedno kritične, saj se še vedo ni pobrala od posledic katastrofalnega potresa leta 2010, slabih razmer v gospodarstvu ter politične nestabilnosti, ki je dosegla vrelišče z umorom predsednika Jovenela Moiseja julija letos.