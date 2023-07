Na vzhodu ZDA hude poplave, na zahodu temperature nad 43 stopinj Celzija

Pri mestu Fort Montgomery so poplavne vode odnesle dele avtoceste in kraj Highland Falls je povsem odrezan še danes. Največ dežja pa je padlo v mestu Putnam Valley, in sicer skoraj 27 centimetrov.

V mestu New York ni bilo hujših posledic, čeprav je obilno deževalo. Voda je povzročala težave pri obratovanju podzemne železnice, zaradi neurja pa je bila zaprta proga primestnega vlaka proti severu države od postaje Croton Harmon do Poughkeepsieja. Dele proge je poplavila vode, na druge pa je prinesla izruvana drevesa, skale in drugo navlako.

Na nevarnost poplav so zaradi obilnega deževja v noči na danes opozorili tudi v mestu New York, in sicer na Manhattnu, v Bronxu in Yonkersu.

Guvernerka zvezne države Hochul je razglasila izredne razmere v okrožju Orange severozahodno od mesta New York, kjer je prišlo do tragičnega primera, kasneje pa še v okrožju Ontario v osrednjem delu zvezne države pri meji s Kanado. Tam je voda uničila okrog 100 hiš, oblasti pa so odprle začasna zavetišča.

Doslej edina žrtev poplav je bila ženska, ki so jo odnesle narasle vode, je poročalo več ameriških medijev. Lokalna policija poroča, da je skušala ženska, stara med 30 do 40 let, v kraju Highlands pobegniti iz hiše s psom, vendar je hudournik odnesel njo in hišo.

Hudo deževje s poplavami je sicer zajelo celoten severovzhodni del ZDA, zaradi česar je bilo odpovedanih več tisoč poletov. Poplave so odnašale mostove in zapirale ceste, ruvale drevesa in ujele ljudi v njihovih avtomobilih. V nedeljo in danes je pod opozorilom pred poplavami najmanj devet milijonov ljudi v državah New York, Pensilvanija, Vermont, Massachusetts in Maine.

V Vermontu je padlo povprečno 15 centimetrov dežja, iz kampa v Andoverju pa so v noči na ponedeljek rešili deset ljudi, potem ko je poplava odnesla most in jih odrezala od sveta.

Pri kraju Reading v Pensilvaniji, kjer je v nedeljo padlo do 15 centimetrov dežja, so poplavne vode povsem uničile lokalno cesto, meteorologi pa za celotno območje severovzhoda ZDA oziroma Nove Anglije napovedujejo nadaljevanje nevarnosti obilnih padavin in poplav najmanj še danes, pri čemer ponekod pričakujejo tudi do 30 centimetrov dodatnih padavin.

24 dni zapored z 38 stopinjami Celzija

V Phoenixu se je temperatura nad 43 stopinj 18 dni zapored nazadnje povzpela leta 1974, v tekočem tednu pa v Phoenixu pričakujejo tudi kakšen dan s temperaturami do 49 stopinj.

Suho vročino povzroča veliko območje visokega zračnega pritiska nad jugozahodom ZDA, ki ne spusti zraven oblakov in dežja. Vročina pritiska na električna omrežja zaradi velike uporabe klimatskih naprav, ljudje pa se soočajo z vročinskimi udari.

Teksaški El Paso je v nedeljo podrl rekord z 38 stopinjami Celzija 24 dni zapored. Prejšnji rekord je bil 23 dni zapored leta 1994. Podobno vroče je in bo ta teden tudi v Novi Mehiki, Kaliforniji, Nevadi in drugih državah jugozahoda ZDA.

Od 3. julija se celoten svet sooča z nenavadno visokimi temperaturami, ki so štiri dni podirale rekorde. Znanstveniki trdijo, da vročinske valove povečujejo podnebne spremembe in rekordne temperature oceanov potem dvigujejo temperature na kopnem.

Vročinski indeks, kar je kombinacija visoke temperature in vlage, zaradi katerega človeško telo občuti še večjo vročino, kot je dejanska, je močno narasel tudi na Floridi. Na jugu države je ta indeks že več dni zapored presegel 43 stopinj, k čemur prispeva izjemno visoka temperatura morja okrog obale Floride, ki se giblje okrog 32 stopinj Celzija.