ZDA: vrhovno sodišče bo prisluhnilo tožbam zaradi terorizma na družbenih medijih

Svojci oseb, ki so bile ubite v terorističnih napadih v Franciji in Turčiji, tožijo Google, Twitter in Facebook, saj do so njihova družbena omrežja pomembno vplivala na širjenje terorističnih idej in zbiranje novih rekrutov. Med drugim bodo vrhovni sodniki obravnavali primer 23-letne Američanke Nohemi Gonzalez, ki je v času terorističnega napada novembra leta 2015 študirala v Parizu. Bila je ena zmed 130 mrtvih, v napadu je bilo ranjenih še 493 ljudi.

Njeni sorodniki sedem let po napadu vztrajajo s tožbo proti Googlu, saj menijo, da je njegova platforma YouTube pripomogla k širjenju ekstremističnih vsebin Islamske države, ki je napad izvedla. Platforma je namreč skupini dopustila objavo več sto videoposnetkov, ki so spodbujali nasilje in novačili nove podpornike. Prepričani so tudi, da so računalniški algoritmi nekatere izmed teh posnetkov celo priporočali drugim uporabnikom kot vsebino, ki jih utegne zanimati.