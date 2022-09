2000 let star izraelski šekel končno nazaj v svoji domovini

"Kljub zapletenosti te preiskave je naši ekipi tožilcev, analitikov in agentov, ki sodelujejo z izraelskimi oblastmi, uspelo izslediti to starino v samo nekaj mesecih," je v izjavi dejal okrožni državni tožilec Manhattna Alvin L. Bragg mlajši , ki opisuje kovanec kot "ogromno kulturno vrednost."

Preiskovalci pravijo, da je predmet prišel na črni trg, preden so ga prek Jordanije pretihotapili v Združeno kraljestvo. Nato je bil izvožen v ZDA z lažno dokumentacijo. Leta 2017 so uradniki domovinske varnosti zasegli kovanec v Denverju v Koloradu, kjer naj bi ga ponudili na dražbi.

Judovsko kraljestvo je leta 6 našega štetja padlo pod rimski nadzor, proti njihovi vladavini pa so se uprli mnogi Judje. Te upore danes poznamo pod imenom judovsko-rimske vojne. Kovanec sega v četrto leto prvega judovskega upora, znanega tudi kot veliki judovski upor. Rimljani so dovolili kovanje in kroženje nekaterih lokalnih kovancev v delih svojega imperija, vključno z Judejo.

Izraelski urad za starine (IAA) je dejal, da so uporniški voditelji vrezali "judovske motive" na cesarske kovance in tako prekrili cesarjev obraz. Sporočilo za javnost IAA je to dejanje opisalo kot "razglasitev neodvisnosti Judov v deželi Izrael in potezo proti mogočnemu imperiju, ki je stal pred njimi."