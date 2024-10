Izrael napadel sirsko pristaniško mesto

ZDA z bombniki napadle podzemna skladišča orožja v Jemnu

Kot so pojasnili iz Pentagona, je ameriška vojska z bombniki B-2 izvedla več napadov na pet utrjenih podzemnih skladišč orožja na območju Jemna, ki ga nadzorujejo hutijevci. "Šlo je za edinstven prikaz sposobnosti ZDA, da lahko ciljamo na objekte, ki jih želijo nasprotniki obdržati izven našega dosega, ne glede na to, kako globoko so zakopani in utrjeni," je v izjavi dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin.

Nezakoniti napadi hutijevcev še naprej ovirajo prost pretok mednarodne trgovine, grozijo z okoljsko katastrofo in ogrožajo življenja nedolžnih civilistov ter ameriških in partnerskih sil, je v izjavi po izvedbi napadov na Jemen še povedal Austin.

Jemenski mediji, povezani s hutijevci, so poročali o napadih na prestolnico Sana in kraj Sada na severozahodu države, navaja katarska televizija Al Jazeera.

ZDA in Združeno kraljestvo so prve tovrstne napade na hutijevce izvedli januarja letos, kljub temu pa jemenski uporniki odtlej niso prenehali z oviranjem ene najpomembnejših plovnih poti na svetu.