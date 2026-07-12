ZDA z novimi napadi na Iran, ta zaprl Hormuško ožino

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ponoči izvedli tretji val napadov na Iran ta teden, potem ko je iranska revolucionarna garda napadla ladjo v Hormuški ožini, ki je plula pod ciprsko zastavo.

Po navedbah ZDA ladja GFS Galaxy zaradi poškodb v strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo, poroča BBC.

Centcom je sporočil, da so napadli 140 vojaških tarč v Iranu, vključno z izstrelišči raket in dronov.

Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da do nadaljnjega zapira Hormuško ožino. Dodala je, da se bodo na "ameriško agresijo" ostro odzvali.