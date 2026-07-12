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ZDA z novimi napadi na Iran, ta zaprl Hormuško ožino

Washington/Teheran,, 12. 07. 2026 07.55 pred 59 minutami 2 min branja 11

Avtor:
STA Ne.M.
ZDA in Iran z novimi napadi

ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu, potem ko je ta napadel ladjo v Hormuški ožini. Iran je na napad odgovoril z napadi na cilje v zalivskih državah ter zaprl Hormuško ožino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ponoči izvedli tretji val napadov na Iran ta teden, potem ko je iranska revolucionarna garda napadla ladjo v Hormuški ožini, ki je plula pod ciprsko zastavo.

Po navedbah ZDA ladja GFS Galaxy zaradi poškodb v strojnici ni mogla nadaljevati poti, enega člana posadke pa pogrešajo, poroča BBC.

Centcom je sporočil, da so napadli 140 vojaških tarč v Iranu, vključno z izstrelišči raket in dronov.

Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da do nadaljnjega zapira Hormuško ožino. Dodala je, da se bodo na "ameriško agresijo" ostro odzvali.

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Nekaj ur kasneje je garda sporočila, da so zadeli ameriško oporišče v Jordaniji, medtem ko so Združeni arabski emirati, Katar, Kuvajt in Bahrajn poročali o napadih iranskih dronov.

Washington in Teheran sta sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenili memorandum o soglasju, ta teden pa so se razmere znova zaostrile. Ameriške sile so odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji.

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Ameriški predsednik Donald Trump je med vrhom Nata v Ankari sporočil, da je zaradi iranskih napadov na ladje premirja konec, iranski zunanjih minister Abas Aragči pa je ZDA obtožil kršitve dogovora. Kljub Trumpovi izjavi so sicer ZDA napovedale nadaljevanje pogovorov z Iranom.

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KOMENTARJI11

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Watcherman
12. 07. 2026 09.04
Torej vi mislite,če ZDA niso popolnoma uničile Irana,da potem niso sposobne in nimajo največje vojaške zmogljivosti gre se zato,da vse napade izvajajo kjer je pač potrebno kdaj in koliko se ne zavedate kako močna vojska je to očitno?.Lp
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0 0
Nidani
12. 07. 2026 08.58
Dumb je celemu svetu polepšal življenje....sem tako vesel, da ga naši sektaši podpirajo...🙄
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+1
2 1
Watcherman
12. 07. 2026 08.57
Iranu se še slabše piše in obeta.
Odgovori
+1
1 0
Nidani
12. 07. 2026 09.02
V kakšnem smislu?
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-1
0 1
Watcherman
12. 07. 2026 09.05
V smislu vojaških napadov od ZDA na Iran.Lp
Odgovori
0 0
ArkaMast
12. 07. 2026 08.52
Zaradi Trumpa se povsod živi slabše. Eni marohisti ga pa še podpirajo ? !
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+1
2 1
HudaTajna
12. 07. 2026 08.49
Amerikanci nimajo kaj za pokazat. Teheran je najbrž pretrd oreh za njih.
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+0
2 2
Watcherman
12. 07. 2026 09.00
To si ti tako misliš se ne zavedaš vojaške moči ZDA.
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-2
0 2
Nidani
12. 07. 2026 09.03
Ja kaj ne...še vse vojne so zgubili...🤣😂🤣
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-1
0 1
optinus
12. 07. 2026 08.49
Dokler bo ta klo.vn Trump na oblasti, ne bo miru.
Odgovori
+0
2 2
sabro4
12. 07. 2026 08.31
americ histeric,, epic histeric
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-3
1 4
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