ZDA izvedle nove napade na Iran, le dan po Trumpovi 'dobri novici'

Tiskovni predstavnik ameriškega civilnega poveljstva Tim Hawkins je dejal, da so bili napadi izvedeni "za zaščito naših vojakov pred grožnjami iranskih sil" ter da je vojska "med trenutnim premirjem uporabljala zadržanost". Iranski mediji poročajo o eksplozijah v južnem pristaniškem mestu Bandar Abas, piše Al Jazeera. Adam Clements, nekdanji ameriški diplomat in uradnik Pentagona, je za Al Jazeero povedal, da ne verjame, da bi ameriški napadi na iransko pristaniško mesto Bandar Abas povzročili "razpad" mirovnega sporazuma. Meni, da ZDA morda zbirajo obveščevalne podatke in poskušajo razumeti iranske pomorske zmogljivosti okoli Hormuške ožine. "Zdi se, da so ZDA ukrepale na podlagi tega," je dejal, pri čemer se je skliceval na poročila, da so ameriške sile ciljale na izstrelišča raket in iranska plovila, ki naj bi "poskušala namestiti" morske mine.

Trump z novo zahtevo za države v regiji

ZDA so napade na jug Irana izvedle le dan po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal dobro novico v naslednjih urah. In po tem, ko je zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Pozneje je Trump dodal, da bi moral vsak sporazum o končanju iranske vojne vključevati zahtevo, da se več dodatnih držav v regiji, pridruži Abrahamskim sporazumom, ki so jih med Trumpovim prvim mandatom pod okriljem ZDA podpisale Bahrajn in Združeni arabski emirati, namenjeni pa so normalizaciji odnosov z Izraelom. Trump je v ponedeljek dejal, da je k podpisu pozval Savdsko Arabijo, Katar, Pakistan, Turčijo, Egipt in Jordanijo. Pakistan je predlog takoj zavrnil in poudaril, da zadevi "nista med seboj povezani in ju ni mogoče povezati".

Negotova usoda pogajanj

Napade so izvedli tudi sredi pogajanj, saj je ravno v ponedeljek iranska delegacija z glavnim pogajalcem Mohamadom Bagerjem Galibafom na čelu prispela v Katar v okviru "diplomatskega procesa" za končanje vojne z ZDA. Katar je že v preteklosti nastopal v vlogi posrednika med ZDA in Iranom. Poleg Galibafa sta v delegaciji, ki se mudi v Dohi, tudi iranski zunanji minister Abas Aragči in guverner centralne banke Abdolnaser Hemati. V Dohi naj bi razpravljali o tekočih diplomatskih prizadevanjih za končanje vojne v Iranu. Pogovori naj bi bili osredotočeni na Hormuško ožino in obogateni uran. Prisotnost guvernerja centralne banke pa naj bi bila povezana z vprašanjem zamrznjenih iranskih sredstev. Tiskovni predstavnik katarskega ministrstva za zunanje zadeve, Madžid El Ansari, je danes v objavi na X zanikal govorice, ki krožijo na družbenih omrežjih, da naj bi Katar Iranu ponujal 12 milijard dolarjev (okoli 10 milijard evrov), če pristane na dogovor o koncu vojne. Kot je zapisal El Ansari, te govorice širijo "tisti, ki poskušajo sabotirati dogovor in spodkopati tekoča diplomatska prizadevanja za regionalno deeskalacijo".

Napadi v enem najbolj ključnih dni hadža