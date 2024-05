ZDA z novo dobavo orožja Izraelu za skoraj milijardo evrov

OGLAS

Paket naj bi vseboval tankovsko strelivo, taktična oklepna vozila in minometne granate, pisanje časnika povzema nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju drugih ameriških medijev je vlada začela tudi postopek odobritve v kongresu, ki je po poročanju ameriške televizije CNN še v začetni fazi. Ameriška vlada trenutno zadržuje dobavo tako imenovanih težkih bomb zaradi izraelske vojaške akcije v Rafi na jugu območja Gaze.

Rafa po napadih FOTO: AP icon-expand

Prejšnji teden je Biden zagrozil, da bi izraelska ofenziva v mestu, kamor se je zateklo več kot milijon Palestincev iz drugih delov palestinske enklave, lahko imela posledice za dobavo ameriškega orožja. Bela hiša si je nato prizadevala pojasniti, da ameriška vlada ne bo odrekla podpore Izraelu in da je bila ustavljena le ena dobava. Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je v ponedeljek dejal, da bo Washington še naprej zagotavljal vojaško pomoč Izraelu. Bidnova tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre pa je v torek na vprašanje o izraelskih napadih v Rafi odgovorila, da so Washingtonu zagotovili, da izraelska vojska v Rafi izvaja omejeno operacijo in ne obsežne kopenske ofenzive.

Boji se nadaljujejo Palestinske oborožene skupine so ohranile ali obnovile svoje borce in orožje, ki jih potrebujejo za boj proti Izraelu, po poročanju Al Jazeere pravijo vojni opazovalci. V najnovejši oceni, ki sta jo pripravila Inštitut za preučevanje vojne in Projekt kritičnih groženj, oba možganska trusta s sedežem v ZDA, poudarjata, da oborožene skupine v Gazi še zdaleč niso premagane in da se kljub večmesečni vojni z veliko bolje opremljeno izraelsko vojsko zdaj obnavljajo. "Palestinske skupine dnevno izvajajo zelo veliko število napadov na izraelske sile v Džabaliji," so poudarili v skupni izjavi in opozorili, da Izrael izvaja "čiščenje" na severnem območju Gaze. Ubit poveljnik Hezbolaha "V napadu sovražnikovega brezpilotnega letalnika, usmerjenega na avtomobil (...), sta umrla dva človeka," so poročali libanonski državni mediji. Vir blizu Hezbolaha je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je bil v napadu ubit terenski poveljnik gibanja, a imena ni razkril.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izraelska vojska je danes sporočila, da je bil ubiti poveljnik Hezbolaha odgovoren za načrtovanje in izvedbo številnih terorističnih napadov na izraelske civiliste in izraelsko ozemlje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra so se razmere na izraelsko-libanonski meji močno zaostrile; redno prihaja do obstreljevanja med izraelskimi silami in Hezbolahom, raketiranja in napadov z droni. V spopadih je bilo Libanonu doslej ubitih najmanj 413 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, pa tudi 79 civilistov. Izraelski viri navajajo, da je bilo na njihovi strani meje od oktobra ubitih 14 vojakov in 10 civilistov, navaja AFP.