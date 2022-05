ZDA z obveščevalnimi podatki pomagale Ukrajini potopiti Moskvo

ZDA sicer poročila o Moskvi še niso obravnavale. Vendar je tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby zanikal prejšnja poročanja medijev, da so ZDA zagotavljale informacije o lokacijah visokih ruskih generalov na bojišču, da bi jih ukrajinske sile lahko ubile. "Ne zagotavljamo obveščevalnih podatkov o lokaciji višjih vojaških voditeljev na bojišču ali sodelujemo pri odločitvah ukrajinske vojske o tarčah," je dejal. Povedal je še, da je Ukrajina združila informacije, ki so jih posredovale ZDA in drugi, z lastnimi obveščevalnimi podatki na bojišču. "Potem se sami odločajo in sami ukrepajo," je dodal. Da bi ZDA pomagale Ukrajini ciljati višje ruske častnike, je zanikal tudi Svet za nacionalno varnost Bele hiše (NSC). "Ne zagotavljamo obveščevalnih podatkov z namenom ubijanja ruskih generalov," je dejala tiskovna predstavnica NSC Adrienne Watson.



Bidenova administracija sicer krepi podporo Ukrajini. Predsednik Joe Biden je od kongresa zahteval 31 milijard evrov vojaške, gospodarske in humanitarne pomoči za podporo Ukrajini, hkrati pa vztraja, da ZDA ne "napada Rusije". Znesek je več kot dvakrat večji, kot so ga ZDA že porabile za zagotavljanje vojaške opreme in humanitarne pomoči. Urednica BBC za Severno Ameriko Sarah Smith meni, da želi Biden pokazati, da ga nejasne grožnje o možni uporabi jedrskega orožja in opozorilo Vladimirja Putina, da bi lahko prišlo do povračilnih napadov na države, ki posredujejo v Ukrajini, niso prestrašile. Rusko zunanje ministrstvo je namreč dejalo, da vojaška podpora Zahoda Ukrajini ogroža "varnost celine".