ZDA z raketami in letali nad hutijske cilje v Jemnu

Hutije so Američani bombardirali z letali in raketami tomahawk za kazen, ker napadajo ladje v Rdečem morju, poroča CNN. "Vojaške sile ZDA so danes po mojem navodilu skupaj z Združenim kraljestvom in ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade in Nizozemske uspešno izvedle napade na številne cilje v Jemnu, ki jih uporabljajo hutijski uporniki za ogrožanje svobodne plovbe na eni od najpomembnejših vodnih poti na svetu," je sinoči sporočil Biden. Njegova vlada je hutije že dlje časa svarila, da bodo posledice, če se bodo napadi nadaljevali. V sredo so ZDA dobile podporo tudi v resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki zahteva, da se napadu v Rdečem morju nemudoma prenehajo. Hutiji trdijo, da napadajo iz solidarnosti s Palestinci, ki trpijo pod izraelsko ofenzivo.

Washington se je doslej od izbruha zadnje vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani izogibal neposrednim napadom na Jemen, ki ga večinoma nadzirajo hutiji s podporo Irana, ker ni želel razširiti konflikta po regiji ali povečati napetosti. Vendar pa so napadi začeli resno ogrožati svetovno trgovino in ZDA so že lani sestavile koalicijo držav za obrambo ladij. ZDA so doslej izvedle več povračilnih napadov na cilje v Iraku in Siriji, po napadih na njihove sile v regiji, Jemna pa doslej niso napadle.

Biden je navedel, da so napadi hutijev v Rdečem morju ogrozili Američane in druge predvsem pa svobodno trgovino. "V 27 napadih na mednarodni komercialni ladijski promet je bilo prizadetih več kot 50 držav. Posadke iz več kot 20 držav so bile v piratskih napadih ogrožene ali zajete kot talci. Več kot 2000 ladij je bilo prisiljenih preusmeriti plovbo. Hutiji so 9. januarja izvedli največji napad doslej - neposredno na ameriške ladje," je napade na hutije utemeljil Biden.

